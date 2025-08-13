فعالیت روزانه ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران طی روزهای آینده

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت جابجایی زائران اربعین حسینی را تشریح کرد.

باقرجوان در این باره گفت: آهنگ حرکت زائران به سمت کشور عراق کمی کمتر شده است، اما موج بازگشت زائران به کشورمان شدت گرفته است. ملاحظه می‌فرمایید که تعداد زیادی از زائران پس از انجام زیارت، در حال بازگشت هستند.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی در روزهای آینده، افزود: طبیعی است که با افزایش ورود زائران، تقاضا برای حمل و نقل عمومی نیز هماهنگ با آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، از سراسر کشور ناوگان حمل و نقل عمومی را احضار کرده‌ایم و برای سه روز آینده، تدارکات لازم را دیده‌ایم.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش‌بینی کرد: برای سه روز آینده، به طور متوسط روزانه ۲۲۰۰ ناوگان باید در این پایانه حضور داشته باشند تا این گردش حمل و نقل انجام شود و آخرین زائر عزیزی که تقاضای حمل و نقل عمومی دارد، جابجا شود.

وی با ارائه آماری از جابجایی زائران، خاطرنشان کرد: "از بامداد امروز تا ساعت ۹ صبح، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از زائران با ۱۴۰۰ سفر عمومی به داخل کشور جابجا شده‌اند و این ناوگان پس از بازگشت، دوباره در روزهای بعد نیز حضور خواهند داشت."

باقرجوان تاکید کرد: وظیفه ما این است در تمامی پایانه‌های مرزی، پاسخگوی تقاضای پر تعداد زائران عزیز باشیم. در همین راستا، مسائل و مشکلاتی که در تامین ناوگان در مرزهای دیگر وجود داشت، برطرف شده و تقریباً تمام مرزهای ما آماده پاسخگویی به تقاضای بالای سفر هستند.

وی در خصوص وضعیت پایانه برکت نیز گفت: از ابتدای سفر تا امروز، ۱۰ هزار ورودی داشتیم که زائران از پایانه برکت به استان‌های دیگر جابجا شده‌اند. همین الان که خدمتتان هستیم، نزدیک به ۴۵۰ دستگاه ناوگان در اینجا حضور دارند و این تعداد در روزهای آینده نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مورد اوج بازگشت زائران اظهار داشت: روز پنجشنبه، مصادف با اربعین حسینی در ایران (۲۳ مرداد ماه)، و روز جمعه، اربعین حسینی در کشور عراق، قطعاً از غروب فردا شاهد پذیرش تعداد بیشتری از زائران در این پایانه و پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود. این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا عصر جمعه و به نظر می‌رسد که از ظهر فردا تا شب روز جمعه، بیشترین تعداد تقاضا را شاهد خواهیم بود.