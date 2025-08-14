۱۵۰۰ اتوبوس در مسیر مهران؛ ۵ هزار ناوگان آماده بازگشت ۳۰۰ هزار زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور اظهار کرد: در روزهای منتهی به اربعین حسینی، بزرگترین عملیات جابهجایی مسافر در جهان با بیش از ۵ میلیون تردد از مرزهای ۶ گانه کشور در حال اجرا است.
وی افزود: تنها در یک دوره کوتاه، حدود یک میلیون نفر با اتوبوس از نقاط مختلف کشور به مرزها منتقل میشوند و همین تعداد نیز در مدت زمانی مشابه از مرزها بازمیگردند که اجرای این حجم عملیات در یک بازه ۲۰ روزه نیازمند برنامهریزی دقیق، منسجم و لحظهای است.
اکبری ادامه داد: خوشبختانه با تصمیمها و مصوبات مناسبی که در دولت اتخاذ شد، جابهجایی زائران امسال بدون مشکل و با کمترین توقف انجام گرفت و رضایتمندی بالایی به همراه داشت.
وی با اشاره به تمرکز ناوگان در دو مرز مهران و شلمچه گفت: اکنون مهران پرترددترین مرز کشور در اربعین است و بر اساس برنامهریزی ها، ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت آینده در مسیرهای منتهی به این مرز در تردد خواهند بود و اکنون نیز حدود همین تعداد در چرخه انتقال زائران فعال هستند.
رئیس سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: تا ۲ روز آینده، روند بازگشت زائران با شدت ادامه خواهد داشت و تا روز شنبه، با مشارکت ۵ هزار دستگاه اتوبوس از ناوگان سراسر کشور، ۳۰۰ هزار زائر باقیمانده به شهرهای خود بازخواهند گشت.
