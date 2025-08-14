خروج ۱۶۹ هزار زائر خارجی از مرزهای ایران؛ اوج بازگشت تا ۴۸ ساعت آینده

داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر ایران که از مرزهای زمینی کشور خارج شده‌اند، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مرز مهران خارج شده و هم‌اکنون در حال بازگشت هستند.

وی افزود: حضور پرتعداد و حرکت سریع مسافران به سمت پایانه‌های مسافری در مرز مهران و مرز شلمچه، باعث افزایش شدید تقاضا در مرزها شده و ضرورت دارد در حداقل زمان ممکن ناوگان بیشتری به پایانه‌های مرزی اعزام شود تا با توجه به شرایط آب‌وهوایی، جابه‌جایی به سرعت انجام گیرد.

جابه‌جایی زائرین قابل مدیریت است

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از ساعت ۸ صبح امروز (پنجشنبه، ۲۳ مرداد) فعالیت‌ها با شدت بیشتری آغاز شده و تا ساعت ۸ صبح روز شنبه (۲۵ مرداد)، بیشترین و اوج تقاضا در این ۴۸ ساعت پیش‌رو خواهد بود؛ به همین دلیل همکاران سازمان راهدار در سراسر کشور در حال برنامه‌ریزی و گسیل ناوگان به سمت مرزهای ۶ گانه هستند تا با توجه به شرایط آب‌وهوایی، با مشکلی مواجه نشوند.

وی درباره آمار خروج اتباع غیرایرانی اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۱۶۹ هزار زائر اتباع خارجی از مرزهای زمینی ایران خارج شده‌اند.

باقرجوان در خصوص نحوه بازگشت مسافران گفت: عمدتاً افرادی که از یک مرز خارج می‌شوند، از همان مرز نیز بازمی‌گردند؛ اما در مواردی به دلیل شرایط داخلی کشور عراق، خروج از یک مرز و بازگشت از مرزی دیگر صورت می‌گیرد که این امر در بحث جابه‌جایی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری؛ تعداد ناوگان موجود مناسب و قابل‌توجه است و می‌توان جابه‌جایی زائرین اربعین را مدیریت کرد.

تأمین سه‌هزار دستگاه اتوبوس؛ همکاری ناکافی دستگاه‌ها

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین سه‌هزار دستگاه اتوبوس به‌عنوان پشتیبان سفرهای اربعین، گفت: مقرر شده بود این تعداد از دستگاه‌ها و شرکت‌های دیگر تأمین شود، اما همکاری انجام شده بسیار اندک است و تنها بخش کمی از آن محقق شده است.

۸۰ درصد زائرین تا ظهر شنبه وارد کشور می‌شوند

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: آمار نهایی میزان همکاری دستگاه‌ها در تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز اربعین، پس از اتمام عملیات و جمع‌بندی اعلام خواهد شد. در حال حاضر اوج بازگشت آغاز شده و حدود ۷۰ درصد مسافران بازگشته‌اند و مابقی نیز در حال ورود هستند.

باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک‌میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند که به تدریج وارد کشور می‌شوند. موج اصلی بازگشت طی ۴۸ ساعت آینده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا روز شنبه نهایتاً تا ظهر، ۷۵ تا ۸۰ درصد از زائرین وارد کشور شوند.