رضوان مهدوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیادهروی اربعین، فراتر از یک مناسک مذهبی، یک تجربه اجتماعی عمیق است که خانوادهها را در مسیر همدلی، صبر، و مشارکت فعال قرار میدهد. حضور همزمان پدر، مادر و فرزندان در این سفر معنوی، فرصتی بینظیر برای تقویت ارتباطات خانوادگی و تربیت دینی نسل جدید فراهم میآورد.
وی افزود: در این مسیر، خانوادهها با چالشهایی چون خستگی، مدیریت زمان، و مراقبت از یکدیگر مواجه میشوند که خود زمینهساز رشد عاطفی و همافزایی درون خانواده است. بسیاری از مادران گزارش دادهاند که فرزندانشان پس از این سفر، با مفاهیم ایثار، خدمت و احترام به بزرگترها آشنایی عمیقتری پیدا کردهاند.
مهدوی با اشاره به نقش بانوان در این حرکت عظیم گفت: زنان نهتنها به عنوان همراهان سفر، بلکه به عنوان مربیان فرهنگی و معنوی در طول مسیر نقشآفرینی میکنند. حضور فعال بانوان در موکبها، برنامههای فرهنگی، و مراقبت از کودکان، جلوهای از مدیریت زنانه در بستر اجتماع دینی را به نمایش میگذارد.
وی تأکید کرد: پیادهروی اربعین، الگویی از زندگی جمعی مبتنی بر محبت، خدمت و معنویت است که میتواند در سبک زندگی خانوادهها تأثیرگذار باشد. این تجربه، بهویژه برای نوجوانان و جوانان، زمینهساز شکلگیری هویت دینی و اجتماعی سالم خواهد بود.
مدیر امور بانوان تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: لازم است نهادهای فرهنگی و رسانهای، ظرفیتهای تربیتی و اجتماعی این حرکت عظیم را بیشتر مورد توجه قرار دهند و با تولید محتواهای هدفمند، خانوادهها را برای بهرهبرداری بهتر از این فرصت معنوی یاری کنند.
