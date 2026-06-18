به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ظهر روز پنج‌شنبه برای انجام تست‌های پزشکی و نهایی کردن روند انتقال خود به این باشگاه لهستانی وارد مراحل اداری شد.

این مهاجم ایرانی در آستانه پیوستن به لخ پوزنان قرار دارد و در صورت موفقیت در تست‌های پزشکی، قرارداد او با این باشگاه به طور رسمی امضا و نهایی خواهد شد.

صیادمنش طی دو فصل گذشته عضو تیم وسترلو بلژیک بود و عملکرد قابل قبولی را در لیگ این کشور به ثبت رساند.

در صورت نهایی شدن این انتقال، او در تیم جدید خود هم‌تیمی «علی قلی‌زاده» دیگر بازیکن ایرانی شاغل در لخ پوزنان خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند حضور بازیکنان ایرانی در لیگ لهستان را پررنگ‌تر کند.

گفتنی است صیادمنش یکی از لژیونرهای فوتبال ایران محسوب می‌شود که سابقه بازی در لیگ‌های اروپایی را در کارنامه دارد و حالا در آستانه تجربه جدیدی در فوتبال لهستان قرار گرفته است.