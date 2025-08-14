به گزارش خبرگزاری مهر، امینه سادات طباطبایی با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط تهیه لباس فرم دانش‌آموزی اظهار کرد: مسئولیت بارگذاری قرارداد لباس فرم در سامانه و سنجش صحت آن بر عهده مدیر واحد آموزشی است.

وی ادامه داد: تهیه لباس فرم اجباری نبوده و به‌منظور تکریم و افزایش رضایت‌مندی دانش‌آموزان و اولیای آنان، همچنین کاهش آسیب‌های احتمالی در روند تهیه لباس فرم، اجرای فرآیندها باید مطابق قوانین مصوب و شیوه‌نامه ابلاغی انجام گیرد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به ماده ۸۵ آئین‌نامه اجرایی مدارس افزود: مسئولیت برنامه‌ریزی و اقدامات منتهی به امضای قرارداد با واحد تولیدی، بر عهده شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان است و رئیس انجمن، به نمایندگی از سایر اعضا و بر اساس مصوبات صورتجلسات، اقدام به امضای قرارداد با واحد تولیدی منتخب می‌کند.

طباطبایی اضافه کرد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها، شورای مدرسه باید از تغییر سالانه نوع و رنگ لباس فرم خودداری کند و هرگونه انعقاد قرارداد با واحد تولیدی تنها با هماهنگی و موافقت مدیر مدرسه امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت سامانه اتحادیه پوشاک در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان، هرگونه اقدام خارج از این سامانه تخلف محسوب شده و مطابق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی با آن برخورد خواهد شد و همچنین، بر اساس بند (ث) ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، در صورت عدم تطابق مبلغ دریافتی با ارزش ریالی لباس فرم و نبود کارشناسی قیمت، شورای نظارت استان دستور استرداد مبالغ مازاد و اعمال جریمه برای مؤسس واحد آموزشی را صادر خواهد کرد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان ابراز کرد: مدیران مدارس موظفند با دریافت نام کاربری و رمز عبور از کارشناسان انجمن اولیا و مربیان، نسبت به خود اظهاری وضعیت سفارش لباس فرم در سال تحصیلی گذشته و ثبت نتایج ارزیابی تولیدکنندگان در سامانه اقدام کنند.

وی از خانواده‌ها خواست قبل از خرید لباس فرم، کد منحصر به‌فرد هر محصول را از مدیر آموزشگاه دریافت و از طریق بخش استعلام سریع سامانه اتحادیه پوشاک، قیمت‌های تأیید شده را مشاهده کنند.

طباطبایی افزود: خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، شکایت خود را در همان سامانه ثبت نمایند؛ والدین مجازند لباس فرم تعیین‌شده توسط شورای مدرسه را از تولیدی معرفی‌شده یا هر مرکز دیگری تهیه کنند و شکایات مرتبط با تولید، توزیع، قیمت و کیفیت لباس فرم نیز باید از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران مدارس نواحی شش گانه شهر اصفهان مقتضی است با مطالعه دقیق شیوه نامه لباس فرم دانش آموزی هر چه سریع‌تر نسبت به بارگذاری قرارداد لباس فرم دانش آ موزان در سامانه portal.etehadiyepoushak.com اقدام کنند و مسئولیت بارگذاری قرارداد در سامانه و سنجش صحت آن برعهده مدیر مدرسه است.