به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو ملی عمومی آمریکا» (ان پی آر)، هزاران افسر بازنشسته نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با برگزاری تظاهراتی اعتراض آمیز به ادامه جنگ و خونریزی نخست وزیر صهیونیست‌ها تجمع بزرگی برگزار کردند.

این تجمعات هر هفته برای اعتراض به جنگ کنونی در غزه و عدم دستیابی به موفقیت از سوی کابینه نتانیاهو در همه عرصه‌ها به ویژه در خصوص آزادی اسیران صهیونیست نزد حماس برگزار می‌شود.

در تجمع اعتراضی جاری، صدها خلبان بازنشسته نیروی هوایی صهیونیست‌ها در اعتراض به جنگ، مقابل ساختمان وزارت جنگ این رژیم در تل‌آویو حضور داشتند.

این اولین باری بود که این گروه که خود را «۵۵۵» می‌نامد، برای مخالفت با آخرین تصمیم کابینه صهیونیست‌ها مبنی بر آغاز عملیاتی برای اشغال شهر غزه و گسترش جنگ تجمع کرد.

این جمعیت، که اکثراً بالای ۶۰ سال سن داشتند زیر بنری ایستاده بودند که خواستار آزادی زندانیان صهیونیست نزد حماس بود.