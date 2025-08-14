به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، گروه بندی و برنامه رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B به میزبانی کشور مالزی اعلام شد. بر این اساس، دختران ایران در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه هستند. در گروه B نیز تیم‌های اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.

برنامه ملی‌پوشان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۲۲ شهریور:

ایران - هند ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران

یکشنبه ۲۳ شهریور:

ایران - ساموا ساعت ۷ صبح به وقت ایران

دوشنبه ۲۴ شهریور:

ایران - ازبکستان ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.