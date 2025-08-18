دلیل بازی کردن بازیکن استقلال برای تیم کره ای چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «panorama» آلبانی، باشگاه کره‌ای گوانگژو تصمیم نهایی خود را درباره یاسر آسانی گرفت؛ او به بازی برای گوانگژو در کره‌جنوبی ادامه خواهد داد و فعلاً به استقلال نخواهد پیوست هرچند که با این باشگاه ایرانی توافق کرده است.

استقلال تلاش زیادی کرد تا گوانگژو را راضی کند در قبال دریافت مبلغی مشخص، آسانی را همین حالا آزاد کند تا منتظر پایان قرارداد او در ژانویه نباشد؛ قراردادی که پس از آن بازیکن آزاد خواهد شد و می‌تواند به تیم جدیدش برود. اما گوانگژو از تصمیم آسانی برای جدایی ناخشنود بود و در بازی‌های اخیر او را روی سکو نشاند.

با این حال شرایط این تیم در کِی لیگ بحرانی شد و خطر سقوط را حس می‌کند. به همین دلیل مسئولان گوانگژو تسلیم شدند و آسانی را دوباره به ترکیب اصلی مقابل دائجئون برگرداندند تا روشن شود که او همچنان برای این تیم بازی خواهد کرد و در تلاش است مانع از سقوط احتمالی‌شان شود. پس از چهار بازی ناکامی، گوانگژو موفق شد این بازی را با نتیجه ۲ بر صفر به سود خود به اتمام برساند و آسانی هم در لحظات پایانی بازی (دقیقه ۵+ ۹۰) تعویض شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال از مدت‌ها پیش با مدیران این باشگاه کره ای وارد مذاکره شدند تا آسانی را از ابتدای فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر در اختیار داشته باشند که درخواست بالای مالی باشگاه گوانگژو باعث شد انتقال آسانی به ایران به تعویق بیافتد.