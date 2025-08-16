به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل کثیر همچنان در مسیر جدایی از باشگاه استقلال به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. با وجود آنکه باشگاه استقلال تاکنون به دلیل نارضایتی برخی هواداران از خرید او رونمایی رسمی انجام نداده، این بازیکن اجازه حضور در تمرینات تیم را هم ندارد و در جلسات تمرینی استقلال غایب است.

در همین حال، دو باشگاه استقلال خوزستان و فجرسپاسی به دنبال جذب آل‌کثیر هستند. با این وجود، انتقال این مهاجم تنها در صورتی عملی خواهد شد که خواسته مالی او برآورده شود و هر دو طرف به توافق برسند که هنوز این موضوع نهایی نشده است.

یکی دیگر از سناریوهای مطرح برای آینده عیسی آل‌کثیر، امکان معاوضه او با رضا جعفری، مهاجم جدید گل‌گهر، است. با وجود اینکه جعفری تمایل دارد قرارداد خود را با باشگاه فعلی فسخ کرده و به استقلال بپیوندد، کادر فنی گل‌گهر تمایل دارد این بازیکن را حفظ کند.

همچنین مطرح شده است که باشگاه استقلال قصد دارد آل‌کثیر را به صورت قرضی به گل‌گهر بدهد تا بتواند رضا جعفری را جذب کند؛ با این حال این پیشنهاد هنوز مورد تأیید قرار نگرفته و مشخص نیست که تکلیف آل کثیر با استقلال به کجا خواهد رسید. اگر آبی‌ها مجبور به فسخ یکطرفه قرارداد با این مهاجم شوند باید رقم سنگینی را بابت مطالبات به وی بپردازند.

به نظر می‌رسد باشگاه استقلال قصد دارد قبل از پایان فصل نقل و انتقالات، وضعیت این بازیکن را مشخص کند تا بتواند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ترکیب تیم در لیگ برتر انجام دهد. در روزهای آینده تصمیم نهایی درباره آینده عیسی آل‌کثیر اعلام خواهد شد و هواداران استقلال منتظر روشن شدن وضعیت این مهاجم هستند.