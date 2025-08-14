به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی شامگاه پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: از ابتدای عملیات سلامت اربعین تا ۲۲ مردادماه، ۲۳ هزار و ۴۱۸ زائر به مراکز درمانی و بهداشتی مستقر در مرز چذابه مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، فوریت‌های پزشکی سه هزار و ۱۳۹ مأموریت انجام داده که شامل ۲۶۹ مورد حوادث ترافیکی و دو هزار و ۸۷۰ مورد غیر ترافیکی بوده است. از این تعداد، دو هزار و ۷۶۵ نفر در محل درمان شده و ۳۶۷ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند. شایع‌ترین مشکلات گزارش‌شده شامل یک هزار و ۲۰۹ مورد گرمازدگی، ۲۱۵ مورد مشکلات گوارشی و ۱۰۴ مورد مشکلات تنفسی بوده است.

احمدی با اشاره به فعالیت درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی چذابه گفت: این مرکز دو هزار و ۹۶۳ مراجعه‌کننده را پذیرش کرده که دو هزار و ۸۷۴ نفر ایرانی و ۸۹ نفر غیرایرانی بوده‌اند. از این تعداد، دو هزار و ۹۴۰ نفر خدمات درمانی در محل و ۵۲ نفر خدمات دندانپزشکی دریافت کردند و ۲۲ نفر برای درمان‌های تخصصی به بیمارستان منتقل شدند. گرمازدگی با ۷۸۲ مورد و مشکلات گوارشی با ۴۳۸ مورد از شایع‌ترین علل مراجعه به این درمانگاه بودند.

وی ادامه داد: درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، و شهید تندگویان صنعت نفت نیز به ترتیب به دو هزار و ۹۲۱، پنج هزار و ۹۲۸ و یک هزار و ۶۳۱ زائر خدمات ارائه کردند که عمده مشکلات شامل گرمازدگی، مشکلات گوارشی و تنفسی بود. همچنین، یک هزار و ۶۶ نفر از سالن‌های سرد در مرز چذابه برای پیشگیری از گرمازدگی استفاده کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی افزود: جمعیت هلال احمر نیز به سه هزار و ۹۱۹ زائر خدمات ارائه کرده که شامل دو هزار و ۶۳۰ مورد کنترل فشارخون و یک هزار و ۲۴ مورد بررسی قندخون بود. در مجموع، ۵۱۹ نفر به اورژانس بیمارستانی مراجعه کردند که ۱۲۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۳۶ مورد گرمازدگی بود.

احمدی در پایان تأکید کرد: خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی با هماهنگی مراکز درمانی و اورژانس ادامه دارد تا زائران با سلامت کامل به مقاصد خود بازگردند.