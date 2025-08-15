  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

صعود چهار پینگ پنگ باز ایران به یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کانتندر اردن

صعود چهار پینگ پنگ باز ایران به یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کانتندر اردن

سه پسر و یک دختر ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، به جمع ۸ بازیکن برتر رقابت‌های زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان اردن راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان اردن و در بخش پسران، عرشیا لرستانی، فراز شکیبا و مبین امیری با برتری مقابل حریفانی از اردن و هند به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیدند. در بخش دختران نیز ستایش ایلوخانی با پیروزی برابر حریف عربستانی موفق شد جواز حضور در بین ۸ بازیکن برتر را کسب کند.

در مرحله یک چهارم این رقابت ها مبین امیری به مصاف حریفی از عربستان خواهد رفت، عرشیا لرستانی نیز در مقابل نماینده هنگ کنگ قرار خواهد گرفت و فراز شکیبا مقابل‌ بازیکن تیم ملی قطر صف آرایی خواهد کرد، همچنین در بخش دختران ستایش ایلوخانی برای قطعی کردن مدال خود با حریفی از هند روبرو خواهد شد.

هدایت ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی است.

مسابقات کانتندر جوانان اردن از ٢٣ تا ٢٦ مردادماه در شهر امان در جریان است.

کد خبر 6560772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها