  1. استانها
  2. خوزستان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

ورود بیش از ۲۰ هزار زائر ایرانی از مرزهای خوزستان پس از عرفه

ورود بیش از ۲۰ هزار زائر ایرانی از مرزهای خوزستان پس از عرفه

اهواز - سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ورود ۲۰ هزار و ۵۹۷ زائر ایرانی از مرزهای شلمچه و چذابه به کشور در دو روز پس از عرفه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند بازگشت زائران اظهار کرد: در روزهای ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۲۰ هزار و ۵۹۷ زائر ایرانی از دو مرز شلمچه و چذابه وارد کشور شدند.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در این بازه زمانی ۱۶ هزار و ۵۵۸ نفر از مرز شلمچه و چهار هزار و ۳۹ نفر از مرز چذابه وارد کشور شدند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ترددهای روز عرفه بیان کرد: روز سه‌شنبه پنجم خرداد و همزمان با روز عرفه نیز خروج زائران ایرانی از مرزهای خوزستان قابل توجه بود؛ به‌طوری که هفت هزار و ۶۷۹ نفر از مرز شلمچه و دو هزار و ۱۳۳ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدند و مجموع خروج زائران ایرانی به ۹ هزار و ۸۱۲ نفر رسید.

خسروی با ارائه جمع‌بندی سه روزه گفت: در بازه زمانی پنج تا هفت خرداد ۱۴۰۵، مجموع تردد ثبت‌شده در مرز شلمچه ۶۱ هزار و ۳۸۹ نفر و در مرز چذابه ۱۴ هزار و ۳۲ نفر بوده است.

کد مطلب 6844001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها