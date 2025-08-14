مازندران در پرداخت مطالبات گندمکاران پیشرو است

علیمحمد رمضانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با واریز بخش دیگری از اعتبارات، مجموع پرداختیها به گندمکاران استان به یکهزار و ۲۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: ۹۰ درصد مطالبات تحویلهای تا ۳۱ خرداد، ۷۵ درصد مطالبات مربوط به تحویلهای یکم تا ششم تیر و ۵۰ درصد مطالبات کشاورزانی که از هفتم تیر تا بیستویکم مرداد گندم خود را تحویل داده و اسنادشان در سامانه بانک عامل ثبت شده، به حساب آنان واریز شده است.
رمضانی ادامه داد: برداشت گندم در مازندران از خرداد آغاز و تا نیمه مرداد ادامه داشت و با وجود محدودیتهای اعتباری، این استان در زمره استانهای پیشرو در تسویه مطالبات کشاورزان قرار دارد.
به گزارش مهر، تعداد مراکز خرید تضمینی فعال استان ۳۳ مرکز است که شامل سیلوهای دولتی، کارخانجات آرد و شرکتهای تعاونی روستایی میشود.
قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس میزان افت مجاز و حداکثر رطوبت بیش از ۲۰ هزار تومان اعلام شده است.
