۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی- سبزوار؛ یک نفر جان باخت

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی- سبزوار؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی به سبزوار خبر داد و گفت: یک نفر طی این حادثه در دم جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۸ محور میامی- سبزوار به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله تیمی از امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه یک مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیان کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: توجه به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی می‌توانست مانع بروز این حادثه شود لذا رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.

