ظرفیت اربعین برای اشتغالزایی و درآمدزایی مردم استان ایلام استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه ایلام اربعین را نمایش قدرت نرم ایمان و معنویت و وحدت» توصیف کرد و افزود: این قدرت ایمانی، بنیان قدرت سخت جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی است چرا که درسی که از عاشورا و مکتب امام حسین (ع) گرفتیمایم، به ما توان ایستادگی و پیروزی در مقابل دشمن میبخشد.
وی مدیریت شایسته ستاد اربعین و مسئولان استان را یادآور شد و گفت: امسال بهواسطه تجربههای سالهای گذشته، تسهیلات بیسابقهای برای تردد زائران فراهم شد و هیچ مشکل و وضعیتی که موجب آزار و اذیت آنان باشد، ایجاد نشد.
امام جمعه ایلام رویکرد فرهنگی اربعین و توجه به نماز اول وقت نیز شایسته قدردانی دانست و افزود: هنوز با نقطه مطلوب در حوزه معرفت افزایی زائران فاصله داریم و باید بخشی از هزینههای اسکان و تغذیه زائران به برنامههای فرهنگی و معرفتافزایی اختصاص یابد.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام، اربعین را فرصتی بزرگ برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی دانست و گفت: باید در کنار بهرهمندی معنوی، از اربعین برای اشتغالزایی و درآمدزایی مردم نیز استفاده کرد.
وی بیان کرد: تولیدات هنرمندان استان، صنایع دستی فاخر و سوغاتهای ارزشمند باید بیشتر در معرض دید زائران قرار گیرد که هنوز از این ظرفیت به شکل مطلوب بهرهبرداری نکردهایم.
امام جمعه ایلام با قدردانی از حدود ۴۰۰ موکب فعال در اربعین امسال و خدمات دهی با زائران، اظهار کرد: خواهران و برادران، پیر و جوان در قالب این موکبها، شبانهروز خدمت کردند و مهماننوازی ایلامیها بار دیگر در اذهان زائران ماندگار شد که از همه این عزیزان که عاشقانه در مسیر خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
