واکنش عربستان به تصمیم اسرائیل برای ساخت شهرک در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، عربستان سعودی موافقت رژیم اشغالگر صهیونیستی با ساخت شهرک‌ها در اطراف قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد.

عربستان سعودی همچنین اظهارات وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی و نادیده گرفتن حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقلشان دانست.

عربستان سعودی ضمن درخواست از اسرائیل برای پایان دادن به شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعلام کرد که ادامه اتخاذ سیاست‌های توسعه طلبانه از سوی اسرائیل در روند سازش مانع ایجاد کرده و تهدیدی جدی برای امکان دستیابی به راه حل تشکیل دو دولت است.

عربستان سعودی تاکید کرد که جامعه بین المللی باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال مردم فلسطین را بر عهده گرفته و ضمن به رسمیت شناختن دولت فلسطین، اسرائیل را وادار به توقف تجاوز به غزه و پایان دادن به اقدامات غیر قانونی در کرانه باختری و قدس شرقی کند.

جامعه بین المللی همچنین باید اسرائیل را وادار به پایان دادن به جنایاتش علیه ملت فلسطین و نسل کشی فلسطینیان کرده و عاملان این جنایات را محاکمه کند.

«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیراً از تصمیم این رژیم برای ساخت سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی جدید در منطقه E۱ در محدوده شهرک «معالیه ادومیم» در نزدیکی قدس واقع در کرانه باختری خبر داد.

وی گفت که پروژه E۱ ارائه می‌شود که ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.

سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد: ما اظهارات اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل در مورد الحاق اراضی کرانه باختری را محکوم می‌کنیم.

وی گفت: سازمان ملل این موضع گیری را چالشی برای قوانین بین‌المللی و در راستای تقویت اشغالگری می‌داند.