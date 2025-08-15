به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: ۲۶ مرداد سال ۶۹ روزی ماندگار و به یادماندنی بازگشت عزتمندانه آزادگان به ایران اسلامی است. ذات حزب بعث با تفرعن و پلیدی و سفاکی همراه بود. اما آزادگان ما با عزت و سربلندی و افتخار، سال‌های متمادی اسارت را پشت سر گذاشتند.

امام جمعه اهرم تصربح کرد: هر لحظه از این اسارت با شکنجه‌ها و بی احترامی‌ها برای آنها به قدر یکسال می‌گذشت. این روز را به همه آزادگان و افتخار آفرینان تبریک عرض می‌کنم. ان شاء الله که همه ما قدردان آزادگان عزیز باشیم.

وی یاد آور شد: اما موضوع بعد راجع به کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ توسط آمریکا است که بعد از ۷۲ سال هنوز دست و پا می‌زنند که شاید بتوانند برگردند. گاهی دست به دامن منافقین می‌شوند و گاهی دست به دامن باقیمانده نحس سلطنت طلب‌ها می‌شوند و گاهی هم دست نیاز به سمت سگ هار خودشان در منطقه یعنی رژیم غاصب صهیونی و بعضی موقع هم نیم نگاهی به اختلاف‌های درونی ما دارند تا بتوانند دوباره برای تصاحب ثروت این مملکت، اقوام و مردم این مملکت را زیر چکمه‌ها و بمب‌های خودشان له کنند.

پهلوزاده زاده اضافه کرد: کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون کردن دولت ملی مصدق یک درس عبرتی برای همه گروه‌ها است که اعتماد امثال مصدق‌ها به آمریکا از ریشه باطل است.

امام جمعه اهرم افزود: آمریکا از یکسال قبل کودتا با انگلیس برای سرنگونی دولت مصدق با هم بودند. پیامد تلخ کودتا بازگشت و تثبیت استبداد شاهنشاهی بود. مصدق می‌خواست از اختلاف آمریکا و انگلیس استفاده کند و از طریق توازن قدرت ایران را از ورود به جنگ نجات بدهد. اما غافل از اینکه هر دو دشمن هستند و اعتماد به دشمن اوج سادگی است.

پهلوزاده ادامه داد: به همین خاطر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جریان انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی مبنای استقلال جمهوری اسلامی را از همه قدرت‌ها اعلام کرد و آنچه مایه ماندگاری ایران اسلامی شده است قدرت مردم است که همه قدرت‌های جهانخوار را عقب زده است.

امام جمعه اهرم خاطرنشان کرد: بعضی افراد که سال‌ها در قدرت بودند امروز از روی همان غفلت قبلی نسبت به نیروهای مسلح نکاتی می‌گویند که قابل پذیرش نیست. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در وظایف ذاتی خودشان آنچه لازم بوده است و خواست مردم بوده عمل کرده‌اند و در این عملیات دفاعی اخیر نشان دادند که حاضرند انسان‌های بزرگی که امیر و سردار این مملکت هستند سر بر دار بدهند اما یکپارچگی کشور ما حفظ شود. وی اضافه کرد: اما آن کسانی که باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند؛ کسانی که هم مسئول بوده‌اند و هم از حمایت و رأی مردم برخوردار بوده‌اند باید پرسید و باید پاسخگو کرد آیا شما سیاسیون هم به وظایف ذاتی خود عمل کرده‌اید؟ آیا در فتنه‌ها آتش فتنه را کم کردید یا با حرف‌هایتان آتش بیار معرکه فتنه بودید؟ آیا احزابی که دم از تأسیس آنها می زنید در مواقع بحران کمک کار مردم بودند یا درخواست اشد مجازات و تحریم‌های فلج کننده از کدخدا داشتند؟ اگر شما سیاسیون و دولتی‌ها به وظایف ذاتی خودتان عمل می‌کردید و بودجه نظامی‌ها را کم نمی‌کردید آنها مجبور نمی‌شدند برای تأمین اموراتشان زمین‌ها و ساختمان‌هایشان را بفروشند تا بعد شما بگویید اینها کار اقتصادی می‌کنند.

پهلوزاده اضافه کرد: وظیفه ذاتی نیروهای مسلح تأمین امنیت و حفظ انقلاب اسلامی است و حمایت مردم از نیروهای مسلح در این ۴۶ سال نشانه عمل به وظایف ذاتیشان است و وظیفه ذاتی سیاسیون هم ارتقا و تعالی سیاسی جامعه و حفظ وحدت و یکدلی است اما روی گردانی بعضی مسئولان از این ارزشهای دینی و انقلابی سبب دلزدگی مردم و بعضی مواقع هم باعث دوری و عدم مشارکت در انتخابات شده است.

امام جمعه اهرم افزود: لذا همه باید در مسیر عمل به وظایف ذاتی خود جهاد کنند و جبران کم کاری خود با متهم کردن دیگران کار صحیحی نیست.

وی یاد آور شد: روز جهانی مسجد هست که در سال ۱۳۴۸ مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونی به آتش کشیده شد. فرهنگ مسجد تراز کننده همه ناترازی‌های اجتماعی و سیاسی است. مسجد به عنوان مهمترین پایگاه دینی و بنیان همه اصلاح‌ها می‌تواند باشد و اگر کسانی که دخیل در امور مسجد هستند اختلاف داشته باشند محله پر از آسیب خواهد شد و فردای قیامت این افراد مبرا نخواهند بود.

پهلوزاده یاد آور شد: اگر فرهنگ مساجد و جایگاه مساجد ما در تراز اسلام باشد نمازهای جمعه ما هم با شکوه برگزار خواهد شد. برای تحقق تربیت مسجدی باید زمینه حضور بیشتر نوجوانان را فراهم کنیم.