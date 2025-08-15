رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است؛ زکات ستون استوار اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن الخیاط در خطبههای نمازجمعه سقز ضمن محکوم کردن طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و اشغال کامل غزه، تأکید کرد: «رژیم صهیونیستی محکوم به شکست و نابودی است و مسلمانان هرگز از این نقشه پیروی نخواهند کرد.»
وی با اشاره به جنایات اخیر در غزه و نسلکشی مردم بیدفاع، گفت: این اقدامات ضدبشری در محضر الهی بیپاسخ نخواهد ماند و ملتهای مسلمان باید با اتحاد، از آرمان فلسطین دفاع کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت کمک به مستمندان و فقیران اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن کریم میفرماید: وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ در اموال شما حقی معلوم برای فقیران وجود دارد.
امام جمعه سقز از مردم خواست در این زمینه پیشقدم باشند و یادآور شد: برای جمعآوری کمکها، فرد یا نمایندهاش باید شخصاً در محل حضور یابد تا کمکها بهدرستی به دست نیازمندان برسد.
ماموستا ابنالخیاط با تأکید بر اینکه «زکات» از فرایض بزرگ اسلامی و ستونهای پنجگانه دین است، گفت: پرداخت زکات در سال دوم هجری واجب شد و ترک آن از گناهان بزرگ است. خداوند به پیامبر (ص) دستور داده که کسانی را که زکات نمیپردازند، از عذاب الهی بترساند.
وی همچنین با ابراز نگرانی از افزایش خشونتهای خیابانی و تصادف موتورسیکلتها با عابران، خطاب به جوانان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پایبندی به سبک زندگی اسلامی، از بروز ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی پیشگیری میکند.
نظر شما