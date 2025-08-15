پیشرفت ۹۴ درصدی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی واحد با بیان اینکه برای احداث این موزه تاکنون یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: ۴۰۰ میلیارد ریال نیز برای اتمام و تکمیل بخش عمرانی آن نیاز است.

وی با تقدیر از شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آماده سازی و بهسازی پیرامون و محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل نیاز بود که با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به میزبانی از ۹۷ شهید گمنام در نقاط مختلف استان اردبیل، بیان کرد: این شهدای گمنام در ۵۷ نقطه استان خاکسپاری شده و بالای ۸۵ درصد از یادمان‌های این شهدا احداث شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل اضافه کرد: تدوین دایره‌المعارف و دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل هم اکنون بالای ۹۵ درصد پیشرفت دارد و این اثر فاخر در آینده نزدیک چاپ و رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل با تقدیم سه هزار و ۴۰۰ شهید از مجموع ۲۲۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس و حدود ۱۰ هزار جانباز جزو سه استان برتر در کشور است که بیشترین شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل در ۳۴۱ عنوان مدخل توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه در سه گروه اشخاص و شهدا، نظامی، جغرافیایی و سیاسی و هنری در مراحل پایانی تدوین است.

وی گفت: بخش اشخاص و شهدای این دانشنامه که در ۱۰۱ مدخل است به سرداران و فرماندهان استان اردبیل اختصاص دارد و برای جمع آوری، گردآوری و تدوین مطالب این بخش ۲ سال تلاش شده است.

وی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل به همراه دانشنامه دفاع مقدس سایر استان‌های کشور طی آئینی امسال همزمان با هفته دفاع مقدس به طور رسمی رونمایی خواهد شد.