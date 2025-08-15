  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

پیشرفت ۹۴ درصدی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل

پیشرفت ۹۴ درصدی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل

اردبیل - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس و مقاومت استان اردبیل گفت: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل هم اکنون ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی واحد با بیان اینکه برای احداث این موزه تاکنون یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: ۴۰۰ میلیارد ریال نیز برای اتمام و تکمیل بخش عمرانی آن نیاز است.

وی با تقدیر از شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آماده سازی و بهسازی پیرامون و محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل نیاز بود که با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به میزبانی از ۹۷ شهید گمنام در نقاط مختلف استان اردبیل، بیان کرد: این شهدای گمنام در ۵۷ نقطه استان خاکسپاری شده و بالای ۸۵ درصد از یادمان‌های این شهدا احداث شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل اضافه کرد: تدوین دایره‌المعارف و دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل هم اکنون بالای ۹۵ درصد پیشرفت دارد و این اثر فاخر در آینده نزدیک چاپ و رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل با تقدیم سه هزار و ۴۰۰ شهید از مجموع ۲۲۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس و حدود ۱۰ هزار جانباز جزو سه استان برتر در کشور است که بیشترین شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل در ۳۴۱ عنوان مدخل توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه در سه گروه اشخاص و شهدا، نظامی، جغرافیایی و سیاسی و هنری در مراحل پایانی تدوین است.

وی گفت: بخش اشخاص و شهدای این دانشنامه که در ۱۰۱ مدخل است به سرداران و فرماندهان استان اردبیل اختصاص دارد و برای جمع آوری، گردآوری و تدوین مطالب این بخش ۲ سال تلاش شده است.

وی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان اردبیل به همراه دانشنامه دفاع مقدس سایر استان‌های کشور طی آئینی امسال همزمان با هفته دفاع مقدس به طور رسمی رونمایی خواهد شد.

کد خبر 6561113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها