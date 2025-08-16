تأمین امنیت و دیپلماسی مرزی، رمز تردد روان زائران در مرز خسروی

سردار کیاست سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین امنیت و آرامش زائران اربعین اولویت اصلی مرزبانی در ایام اربعین بود، اظهار داشت: اقدامات امنیتی و دیپلماسی مرزی که در دو سوی مرز اجرا شد، به شکل دقیق و منسجم به ثمر نشست و نتیجه آن روانی تردد و رضایتمندی زائران بود.
وی افزود: امسال در سایه این اقدامات شاهد تردد آرام، مطمئن و بدون مشکل زائران به سمت عتبات عالیات و کربلای معلی بودیم و این موضوع نشان داد هماهنگی دستگاههای مسئول در حوزه مرزبانی و امنیتی به خوبی توانسته بستر خدمترسانی شایسته را فراهم کند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه امنیت زائران خط قرمز مرزبانی است، گفت: تمام ظرفیتها برای برقراری نظم، امنیت و آرامش در مرز خسروی به کار گرفته شد و خوشبختانه در طول ایام اربعین هیچگونه مشکل امنیتی جدی گزارش نشد.
سردار سپهری ادامه داد: دیپلماسی مرزی با کشور همسایه نیز یکی از نقاط قوت امسال بود که با تعاملات مثبت و مستمر، شرایط برای ورود و خروج زائران به صورت روان فراهم شد و همین مسئله باعث شد زائران بدون معطلی و با آسودگی خاطر به سفر معنوی خود ادامه دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیت تجربه امسال، تلاش خواهیم کرد این روند در سالهای آینده نیز استمرار یابد تا مرز خسروی همواره به عنوان یکی از امنترین و روانترین گذرگاههای زائران اربعین شناخته شود.
