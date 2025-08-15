آغاز نشست ترامپ و پوتین در آلاسکا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای روسی اعلام کردند که گفتگوی سران روسیه و آمریکا از لحظاتی پیش آغاز شده و دو طرف از گفتگو با خبرنگاران امتناع کردند.
رسانههای روسی اعلام کردند که این نشست به صورت سه به سه خواهد بود. طرف آمریکایی: ترامپ، روبیو و ویتکوف و طرف روس: پوتین، لاوروف و اوشاکوف.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور آمریکا لحظاتی قبل در فرودگاه آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.
بر اساس این گزارش، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه با یکدیگر دست دادند و سپس با همان خودرویی که وارد فرودگاه شده بودند آنجا را ترک کردند تا خود را برای برگزاری نشست آماده کنند.
رسانههای روسی لحظاتی قبل با انتشار تصاویری اعلام کردند که هواپیمای حامل ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا وارد فرودگاه ایالت آلاسکا شد.
رسانههای آمریکا نیز لحظاتی پیش اعلام کردند که هواپیمای ترامپ وارد آلاسکا شده است.
دیدار و مذاکره ترامپ و پوتین درباره حلوفصل جنگ اوکراین که برخی از تحلیلگران آن را «تاریخی» توصیف کردهاند، قرار است ساعت ۲۳ (به وقت تهران) آغاز شود.
به گفته سخنگوی کاخ کرملین گفتگوی سران روسیه و آمریکا احتمالاً ۶ تا ۷ ساعت طول خواهد کشید.
در نشست امشب بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، شخصیتهای مطرحی در هیئت سیاسی هر دو کشور از وزارت امور خارجه و امور مالی حضور دارند.
بنابر اعلام اسپوتنیک، هیئت روسی حاضر در این اجلاس شامل افراد زیر است: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه؛ یوری اوکاشوف مشاور ریاست جمهوری روسیه؛ آن دری بیلاووسوف وزیر دفاع روسیه؛ آنتوان سیلوانوف وزیر امور مالی روسیه و کیریل دمیتریف نماینده ویژه روسیه.
هیئت آمریکایی حاضر در نشست مشترک پوتین و ترامپ نیز شامل افراد زیر است: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا؛ اسکات بیسنت وزیر خزانهداری؛ هوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا؛ جان راتکلیف مدیر سرویس جاسوسی آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا.
کاخ سفید اعلام کرده است هیئت این کشور شامل ۱۶ مسئول این کشور خواهد بود که از جمله آنها پیت هگست است که نام وی پیش از این در لیست افراد حاضر در نشست نبود، اما وی نیز به پایگاه آلاسکا رفته است تا در نشست امروز مشارکت داشته باشد.
تدابیر امنیتی شدید در محل مذاکرات ترامپ و پوتین در آلاسکا
رسانهها با انتشار تصاویری از تدابیر شدید امنیتی در محل مذاکرات خبر میدهند.
لاوروف: برخی تحریمهای روسیه پس از دیدار پوتین و ترامپ لغو میشوند
روزنامه واشنگتن پست به نقل از سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که انتظار داریم آمریکا پس از دیدار پوتین و ترامپ برخی از تحریمهای روسیه را لغو کند.
رسانههای آمریکایی: استقبال ترامپ از پوتین در آلاسکا دوستانه بود
رسانههای آمریکایی اعلام کردند که استقبال دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین، همتای روسیاش در آلاسکا، بسیار دوستانه بود.
