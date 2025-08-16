میرباقری: قیمت تجهیزات دوچرخه سواری فضایی شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور طی چند هفته و در رشته‌های مختلف برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها در بخش پیست و جاده آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان که چند ماه قبل در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب ۵ طلا به عنوان پدیده جدید این رشته معرف شده بود، با کسب دو مدال طلا و شکستن یک رکورد باشگاهی و لیگی ستاره این رقابتها لقب گرفت.

میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اولین مسابقه بعد از رقابت‌های قهرمانی آسیا در بخش قهرمانی کشور چند مدال طلا داشتم. مسابقات جاده سخت بود چرا که با شرایط من یکی نبود و تنهایی پا می‌زدم و هم تیمی نداشتم و به همین دلیل چهارم شدم اما در بخش تایم تریل توانستم با فاصله نسبت به رقبا اول شوم.

وی ادامه داد: در مسابقات قهرمانی کشور پیست هم دو طلا گرفتم؛ یکی در اومنیوم که یکی از ماده‌های تخصصی المپیک است و دیگری در تعقیبی بود.

وی افزود: موفق شدم رکورد باشگاهی و لیگ را ارتقا دهم و امیدوارم در روزهای پیش رو بتوانم رکورم را در اومنیوم ارتقا دهم. تلاش می‌کنم همین روند رو به رشدم را تا مسابقات قهرمانی جهان ادامه دهم.

رکابزن ملی پوش کشورمان در خصوص اینکه قرار است به رقابتهای قهرمانی جهان برود هم بیان کرد: با فدراسیون صحبت کرده م و قرار است من را به مسابقات قهرمانی جهان در آفریقای جنوبی اعزام کنند.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها در بخش جاده است و من در این بخش از مسابقات قهرمانی جهان حاضر می‌شوم. خوشبختانه مسیر با وضعیت خودم تطابق دارد و امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی از خودم داشته باشم.

میرباقری خاطرنشان کرد: این روزها تمام برنامه تمرینی ام را از ویگنز می‌گیرم. قطعاً اگر قبل از حضور در مسابقات قهرمانی جهان به مسابقات برون مرزی اعزام شوم می‌تواند روی نتایج قهرمانی جهان تأثیر گذار باشد و اگر همین روند را ادامه دهم هم می‌توانم شرایط خوبی در مسابقات داشته باشم. البته در این مدت در هر مسابقه‌ای که داخل کشور باشد هم شرکت خواهم کرد

ملی پوش دوچرخه سواری جوان ایران بیان داشت: در این مدت برای تأمین تجهیزات از فدراسیون کمک گرفتم. قرار بود با مساعدت وزیر ورزش و کمک وزارت در بخش تجهیزات، بتوانم تجهیزات جدیدی تهیه کنم. این روزها قیمت تجهیزات دوچرخه سواری فضایی شده است و هر چند فدراسیون و پدرم به من کمک کرده اند اما تهیه تجهیزات بسیار سخت شده و کم می‌آید.

وی گفت: در حال حاضر غیر از من چند رکابزن دیگر هم شرایط خوبی دارند و امیدواریم که در سال آینده در بازی‌های آسیایی بتوانیم برای ایران نتیجه خوبی گرفته و مدال بگیریم.