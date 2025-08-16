به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بر لزوم استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی، حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.



استاندار کرمان با اشاره به اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی استان افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مردم، باید گام‌های اساسی در بهبود وضعیت آموزش و پرورش برداشته شود.



وی مدرسه را کانون اصلی تعلیم و تربیت دانست و گفت: با برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های ویژه، باید اهمیت آموزش و پرورش را پررنگ‌تر کرد و ارتباط خانواده‌ها با مدارس را تقویت نمود.



استاندار کرمان همچنین بر توانمندسازی معلمان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان تأکید کرد و افزود: معلمان رهبران جامعه هستند و باید انگیزه و منزلت آنان حفظ شود.



وی در پایان با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی باید تا اول مهر برطرف شود تا هیچ کلاسی بدون معلم نماند.