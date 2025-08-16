به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور زنان در بخش پیست، طی دو روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.



در رده بزرگسالان، ساناز ایران‌منش، دوچرخه‌سوار ملی‌پوش کرمانی، با کسب چهار مدال نقره در رشته‌های اومنیوم، کی‌رین، اسپرینت ۲۰۰ متر و دور حذفی، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و نامش را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دوچرخه‌سواری پیست کشور ثبت نمود.



همچنین در رده جوانان، تیم کرمان متشکل از آنیتا محسنی و آیدا رستمی با نمایشی خیره‌کننده و رقابتی تنگاتنگ با حریفان، مقام نایب قهرمانی را کسب کردند و افتخاری دیگر برای استان کرمان به ارمغان آوردند.