به گزارش خبرنگار مهر، آرمین آرشام، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مسابقات جایزه بزرگ تنیس خاکی شهرستان بم با حضور ۲۳ ورزشکار و استقبال پرشور علاقهمندان، با معرفی نفرات برتر و تقدیر از بازیکنان اخلاقمدار به کار خود پایان داد.
وی از سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد ریالی در مجموعه فرهنگی و ورزشی آرشام خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای ورزشی و پرورش استعدادهای منطقه دانست.
آرشام، ادامه داد: این رقابتها که به مناسبت هفته دولت و با شور و هیجان فراوان در مجموعه فرهنگیورزشی آرشام برگزار شد، به مدت چهار روز ادامه داشت و آئین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان شهرستان و خانوادههای ورزشکاران برگزار شد.
رئیس هیأت تنیس خاکی شهرستان بم، اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادهایی نقش به سزایی در شناسایی استعدادهای ورزشی و توسعه تنیس خاکی در شهرستان دارد و زمینهساز رشد و شکوفایی ورزشکاران جوان خواهد بود.
وی با اشاره به استقبال مطلوب ورزشکاران و خانوادهها از این دوره از مسابقات، ظرفیت بالای شهرستان بم در این رشته ورزشی را نشانهای امید بخش برای آینده تنیس منطقه دانست.
آرشام، تصریح کرد: در پایان رقابتهای فشرده تنیس خاکی شهرستان بم، حیدر نظامآبادی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و نیما رحیمنژاد در جایگاه دوم ایستاد..
وی افزود: در بخش کاپ اخلاق نیز، پارسا عیدی و محمد سامیار بهرامی از باشگاه آرشام بم به دلیل رعایت اصول اخلاق ورزشی، شایسته تقدیر شناخته شدند.
رئیس هیأت تنیس خاکی بم همچنین به سرمایهگذاریهای صورتگرفته در مجموعه ورزشی آرشام اشاره کرد و تأکید کرد: بیش از ۲۵ میلیارد ریال برای احداث مجموعه آرشام هزینه شده است که این سرمایهگذاری با توجه به پرهزینه بودن رشته تنیس خاکی، اقدامی ارزشمند در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان بم محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که این زیرساختها، زمینه را برای برگزاری رقابتهای سطح بالاتر در استان کرمان و حتی کشور فراهم کرده و نقشی مؤثر در پرورش استعدادهای ورزشی شرق استان کرمان ایفا کند.
آرشام، افزود: استقبال پرشور خانوادهها و علاقهمندان از مسابقات تنیس خاکی بم، نشاندهنده جایگاه رو به رشد این رشته ورزشی در میان جوانان و نوجوانان بمی است و امید میرود این حرکتها به رشد و توسعه پایدار تنیس در منطقه کمک شایانی کند.
