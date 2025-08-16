  1. دین و اندیشه
فراخوان سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز تمدید شد

با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان، مهلت ارسال آثار برای سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز با موضوع«اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی»تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدیدشد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان، مهلت ارسال آثار برای سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز با موضوع “اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی” تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

امسال اجلاس در مهرماه به میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد و کمیته‌های تخصصی اجلاس آغاز به کار کرده و چندین جلسه برگزار شده است تا برنامه‌ریزی علمی و اجرایی اجلاس به بهترین شکل انجام شود.

هدف ما این است که برکات اجلاس در تمامی شهرها و اقشار استان گیلان احساس شود و دستاوردهای علمی، تربیتی و فرهنگی اجلاس از طریق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی، مساجد و سایر نهادهای آموزشی و اجتماعی در دسترس دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و مادران قرار گیرد، تا همه بتوانند از آموزه‌ها و دستاوردهای این رویداد بهره‌مند شوند.

از جمله محورهای اصلی می‌توان به فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، نقش مادران در فرهنگ‌سازی نماز، تربیت دینی فرزندان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش معارف نماز از طریق خانه، مدرسه و مسجد، توسعه سواد رسانه‌ای با تمرکز بر نماز و تربیت نسل نو و نقش خانواده در مهار آثار منفی جهانی‌سازی با محوریت تربیت عبادی اشاره کرد.

تولید محتوا و برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای مخاطبان مختلف، بخشی از برنامه‌های اجلاس است تا دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و مادران بتوانند از آموزه‌ها و دستاوردهای این رویداد بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام کنند و نتایج در ۱۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد اقامه نماز www.namaz.ir اعلام خواهد شد.

سمانه نوری زاده قصری

