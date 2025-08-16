به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سلیمانی با اشاره به اجرای ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نشان‌دار کردن مالیات‌ها مصوب هیئت وزیران، اظهار کرد: در راستای این آئین‌نامه، تعدادی از پروژه‌های استان زنجان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی و به‌عنوان طرح‌های نشان‌دار تعیین شده‌اند که هدف از اجرای این طرح اشاعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی، مردمی‌سازی نظام مالیاتی و شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی است.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و جلب مشارکت مردم در تأمین اعتبار پروژه‌ها از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این طرح است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با توجه به مشکلات اعتباری طرح‌های راهسازی برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها، اداره کل راه و شهرسازی زنجان از همه ظرفیت‌های قانون بودجه بهره می‌برد که در این راستا با پیگیری مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور پروژه احداث باند دوم سه‌راهی سلطانیه - ابهر - تاکستان به‌عنوان یکی از طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات‌های استان زنجان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد که در سال جاری ۳۰ میلیارد تومان از این محل برای این طرح در نظر گرفته شده و امیدواریم در سال‌ آینده ضمن افزایش این اعتبار، از این ظرفیت برای سایر پروژه‌ها هم استفاده کنیم.

سلیمانی تاکید کرد: در سال‌جاری عملیات اجرایی تکمیل قطعه یک این محور حدفاصل سه‌راهی طارم تا سه‌راهی نیماور تکمیل و عملیات اجرایی قطعه ۴ و ۵ آن به طول ۲۰ کیلومتر که شامل کمربندی شهرهای خرمدره و ابهر تا انتهای حوزه استحفاظی استان می‌شود، با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان پیمان سپاری خواهد شد که با اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به استان، برنامه‌ریزی شده طی سه سال تکمیل و بهره‌برداری شود.

وی گفت: از همه هم استانی‌هایی که مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند، در خواست می‌شود این پروژه مهم را به عنوان مقصد تخصیص مالیات پرداختی خود انتخاب کنند.