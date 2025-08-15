تیم منتخب کشتی فرنگی راهی کشور صربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام لیوبومیر ایوانوویچ گدزا صبح امرروز (جمعه) راهی ملادنواتس صربستان شد.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها که مسابقات آن فردا (شنبه) برگزار می‌شود به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی – احمدرضا محسن نژاد

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی

۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی – محمدحسین استاد معمار

۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند

مربی: مهدی علیاری – عباس کشتکار