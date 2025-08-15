  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

تیم منتخب کشتی فرنگی راهی کشور صربستان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی راهی کشور صربستان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام لیوبومیر ایوانوویچ گدزا راهی ملادنواتس صربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام لیوبومیر ایوانوویچ گدزا صبح امرروز (جمعه) راهی ملادنواتس صربستان شد.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها که مسابقات آن فردا (شنبه) برگزار می‌شود به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی – احمدرضا محسن نژاد
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی – محمدحسین استاد معمار
۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند
مربی: مهدی علیاری – عباس کشتکار

کد خبر 6560751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها