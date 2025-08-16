به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال با اشاره به منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده است، اظهار کرد: بسیاری از سیاستهای کلان و راهبردی و وضعیت گذشته و آینده حوزه در این منشور توسط مقام معظم رهبری بیان شده و امیدواریم بتوانیم کمال بهرهمندی را از آن داشته باشیم و وظایفمان را به خوبی انجام دهیم و مسیر تحقق دغدغهها و انتظارات ایشان را طی کنیم.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حوزههای علمیه پس از صدور منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» گفت: در جلسات شورای عالی پس از همایش نکوداشت یکصدمین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، مباحث تماماً معطوف به این بیانیه بود و اعضای شورای عالی و مدیر حوزههای علمیه بسیار به دنبال این بودند که با دقت و جدیت و در فاصله زمانی محدود و معین، راهکارهای تحقق این سیاستها مشخص شود و بر اساس آن برنامهریزیهای کلان و خرد تدوین شده و وارد میدان عمل شویم.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه قبل از صدور این منشور جلسات و جمعبندیهای خوبی داشتیم، افزود: مسائل بعد از این همایش و صدور بیانیه توسط مقام معظم رهبری باید با سرعت بیشتر و رویکرد مشخص ادامه پیدا کند.
وی اضافه کرد: تأکیدی که اعضای محترم شورای عالی داشتند این بود که ارتباط تنگاتنگ با تمام طبقات حوزه از طلاب گرفته تا اساتید، فضلا، نخبگان و همه عزیزان در سطوح مختلف حوزه برقرار شود تا هم از نظرات عزیزان بهرهمند شویم و هم بدنه حوزه متوجه شوند که شورای عالی و مرکز مدیریت از کار تک بعدی پرهیز میکنند.
وی افزود: همه این فعالیتها باید در این جهت قرار گیرد که ما سریعتر در میدان و صحنه عمل وارد شویم تا هر چه زودتر دغدغههای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید پاسخ داده شوند.
قائم مقام مدیر حوزههای علمیه با اشاره به منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» ابراز داشت: مقام معظم رهبری در این منشور بعد از اینکه تقریری از تاریخ گذشته حوزه در عراق، ایران و حتی در شام طرح میکنند، مبانی حرکت تحولی حوزه را بر میشمارند و پس از آن هشت مورد از مصادیق آن را نیز ذکر میکنند. بنابراین ما نیز باید در کنار بررسی مباحث مبنایی، مسائل مصداقی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
حجت الاسلام فرخ فال با بیان اینکه یکی از مواردی که در سال جاری نسبت به آن اقدام میکنیم، مسئله مدارک حوزوی است، ابراز داشت: منشور مقام معظم رهبری مسیر را هموار کرد، بنابراین اکنون وقت آن است که مسائلی که قبلاً نسبت به آن کارهایی انجام شده ولی به خاطر وجود برخی موانع به نتیجه نرسیدهاند، در دستور کار قرار گیرند.
وی با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری نسبت به لزوم تطبیق متون درسی حوزه با کارویژههای روحانیت اظهار کرد: ما چرا باید آموزشهایی داشته باشیم که هیچ کاربردی ندارد؟
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» را مجموعهای سازمان یافته از دغدغههای مقام معظم رهبری از گذشته تاکنون دانست و اظهار کرد: تعیین چارچوب سیاستگذاریها و راهبری حوزه بر اساس منشور یعنی یکی از کارهایی است که اکنون در حال انجام است.
وی با بیان اینکه باید نسبت به فعالیتهای در دست اقدام، فرهنگ سازی صورت گیرد افزود: فرهنگ سازی به این معنا که میدان بحث و مذاکره را باز کنیم. چه بسا ما اشتباه میکنیم و دیگران باید بیایند و ما را قانع کنند.
عضو جامعه مدرسین ادامه داد: باید نقشه راهی درست کنیم تا از طلبه گرفته تا استاد و آن کسی که در میدان مشغول فعالیت است، حرف خود را بزنند.
