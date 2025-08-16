احداث و تجهیز ۶۰۰ کلاس درس در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش امروز بیست و پنجم مردادماه در آئین امضای تفاهم نامه‌ای که با هدف احداث و تجهیز بیش از ۶۰۰ کلاس درس برگزار شد با بیان این که این اقدام با هدف افزایش و مشارکت در تأمین مالی ساخت و تجهیز مدارس و در راستای توسعه عدالت آموزشی است، گفت: نگاه‌های خیرخواهانه در جهت گیری‌های کلان نظام تعلیم و تربیت مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به دغدغه رئیس جمهور در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: وی با تشخیص درست و راهبردی مسائل کشور و نگاه به حل پایدار مسئله، در این مسیر قدم برداشته است.

کاظمی افزود: در تمام دنیا توسعه با آموزش و یادگیری صورت می‌گیرد از این رو نظام آموزشی نقش مستقیم و مؤثری در توسعه و تحول کشور دارد.

کاظمی تصریح کرد: اگر از ابتدای انقلاب به آموزش و پرورش به عنوان مسئله اول نگاه می‌شد امروز بسیاری از بحران‌ها رفع می‌شدند زیرا آموزش و پرورش زیر ساخت توسعه هر کشور است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: رئیس جمهور به این موضوع باور و ایمان دارد که توجه به آموزش و پرورش بسیاری از بحران‌ها را رفع خواهد کرد به گونه‌ای که امروز راهبری نظام تعلیم و تربیت را دست گرفته تا با دو رویکرد توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیت بخشی آموزشی، مسیر توسعه کشور را فراهم کند.

کاظمی به تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: این اقدام فارغ از مسائل مالی بسیار ارزشمند است و قیمتی ندارد زیرا این نگاه برای جامعه امید آفرین همراه با تحول پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: شما به ندای یک رئیس جمهور صادق و شجاع لبیک گفتید و این اقدام از منظر اجتماعی‌، فرهنگی و ملی بهترین عمل محسوب می‌شود.

کاظمی با اشاره به مشکل اشتغال در کشور تصریح کرد: امروز بزرگترین مشکل کشور اشتغال است. بنابراین با آموزش و مهارتی کردن رشته‌ها می‌توان بخش اعظمی از آن را مرتفع کرد. از این رو مهمترین راهبرد ما در دوره جدید افزایش ضریب نفوذ ۵۰ درصدی رشته‌های مهارتی در مدارس است.‌

وی افزود: بر این باوریم که هر دانش‌آموز باید به یک مهارت و تخصص آشنا شود.