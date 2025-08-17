مقوله تربیت «تنگه احد انقلاب» است

مهدی براتی، مسئول اردوی نسل فاتح ۲ در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی مجموعه فرهنگی – اجتماعی شهید چمران، توضیحاتی درباره تاریخچه و اهداف برگزاری اردوی نسل فاتح ۲ در قم ارائه کرد.

وی با اشاره به ریشه‌های برگزاری این رویداد اظهار کرد: عمر برگزاری اردوهای نسل فاتح به ۹ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که استاد شهید فرج‌نژاد نخستین اردوی «فصل جهش» را پایه‌گذاری کرد و جمعی از نوجوانان اهل قم را در کنار هم قرار داد و این حرکت طی هشت سال متوالی ادامه یافت و در شهرهای اطراف قم برپا شد تا امروز به ساختار فعلی خود رسیده است.

براتی با بیان اینکه هسته اولیه این حرکت به دغدغه‌های تربیتی استاد فرج‌نژاد بازمی‌گردد، افزود: از دل همین نگاه، مدرسه تشکیلاتی شهید چمران شکل گرفت و جمعی از طلاب خوش‌فکر گرد هم آمدند تا مسئله تربیت را به‌عنوان اولویت جدی دنبال کنند.

وی درباره زمان برگزاری اردو گفت: اردوهای علمی – رزمی مجموعه شهید چمران همه‌ساله در تابستان برگزار می‌شود و امسال موفق شدیم اردوی نسل فاتح را در دو مرحله اجرا کنیم.

مسئول اردوی نسل فاتح با اشاره به استقبال چشمگیر از دوره نخست بیان کرد: در اردوی نسل فاتح یک، میزبان ۳۲۰ نوجوان و جوان در دو بخش خواهران و برادران بودیم که از این تعداد ۲۰۰ نفر از مخاطبان خواهر و ۱۲۰ نفر از مخاطبان برادر حضور داشتند و به دنبال بازخورد مثبت این دوره، اردوی نسل فاتح دو نیز طراحی و برگزار شد.

تأکید بر ضرورت نگاه عمیق به مقوله تربیت

وی با تأکید بر ضرورت نگاه عمیق به مقوله تربیت، اظهار کرد: ما امروز معتقدیم تربیت «تنگه احد انقلاب» است، مقوله‌ای که در بسیاری از مجموعه‌ها و مؤسسات فرهنگی به‌صورت موسمی و فصلی دیده می‌شود و همین نگاه مقطعی موجب سردی و توقف حرکت‌ها می‌شود و آنچه می‌تواند بقا و امتداد انقلاب اسلامی را تضمین کند، توجه جدی به همین نسل جوانی است که در اردوها و برنامه‌های مسجدی و مردمی رشد می‌کنند.

براتی ادامه داد: تشکیلات‌های انقلابی هر کدام باید مسئله خود را شناسایی و تا انتهای آن حرکت کنند و مسئله ما در نسل فاتح «دشمن‌شناسی» است؛ همان راهی که استاد شهید فرج‌نژاد پیش روی ما گذاشت و آن را به شاگردان خود منتقل کرد.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی شهید فرج‌نژاد در شکل‌گیری این جریان فرهنگی تصریح کرد: افتخار ما این است که امتداد راه آن شهید بزرگوار باشیم و راهی که بر پایه علم‌آموزی و علم‌اندوزی در مسیر مقابله با صهیونیسم ترسیم شده و ما معتقدیم حوزه «صهیونیسم‌شناسی» همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای کار و تولید محتوا دارد و باید بیش از گذشته در این عرصه ورود کرد.