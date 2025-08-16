به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جانبازان و هنرمندان موزه صلح تهران که به دعوت گروه صلح‌طلب موست هیروشیما برای حضور در مراسم سالگرد بمباران اتمی هیروشیما دعوت شده بودند، از این سفر برگشتند.

امسال هم مثل چند سال گذشته، تعدادی از جانبازان و هنرمندان داوطلب موزه صلح تهران، به دعوت گروه صلح‌طلب موست هیروشیما، به آن شهر سفر کردند و در مراسم گرامی‌داشت هشتادمین سالگرد بمباران اتمی این شهر شرکت کردند. در حاشیه این سالگرد، جشنواره سالانه فیلم صلح و دوستی ایران و هیروشیما با نمایش چند فیلم ایرانی از جمله فیلم «اشک هور» و فیلم مستند «خون طلایی آمنه» برگزار شد.

گروه موزه صلح تهران در طی سفر به هیروشیما، طبق سال‌های قبل، دیداری خصوصی با شهردار این شهر داشتند و پیام صلح و دوستی مردم کشورمان با مردم ژاپن را به شهردار هیروشیما ابلاغ کردند.

در ادامه این سفر، کاروان ایرانی به توکیو رفته و در هفته فیلم‌های ایرانی در این شهر نیز شرکت کردند و فیلم‌هایشان را برای مخاطبان ژاپنی به نمایش گذاشتند.

تفاوت سفر چند منظوره امسال با سفرهای سال‌های گذشته، نمایش فیلم‌ها با زیرنویس عربی در شهر دبی امارات بود که پیش از سفر به ژاپن به همت باشگاه ایرانیان در دبی انجام شد. تفاوت دوم، احساس هم‌دردی بسیاری از مردم هیروشیما با مردم ایران بود که پس از قیاس بمباران ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با بمباران اتمی هیروشیما خشم و تأسف فراوان آنان را در پی داشت.

همچنین حمایت تمام قد و آشکار برگزارکنندگان این مراسم از مردم بی‌گناه غزه، بی‌سابقه بود و این ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی نسبت به سال‌های پیش تفاوت‌ها و تمایزهای زیادی داشت.

باشگاه ایرانیان دبی، وزارت ارشاد، حوزه هنری، دانشگاه هنر تهران و سفارت ایران در توکیو و رایزنی فرهنگی ایران در این شهر از حامیان این سفر بودند.

