واکنش سازمان غذا و دارو به افزایش قیمت واکسن

سید بهزاد فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت واکسن، تغییر نوع ارز مورد استفاده برای واردات است. پیش از این، واردات با ارز ترجیحی انجام میشد که باعث محدود شدن تعداد داروهای وارداتی و مشکلات توزیع میشد.
وی افزود: محدودیت عرضه و قیمت پایین دولتی باعث شده بود دسترسی مصرف کننده واقعی به دارو سخت شود و بخشی از دارو در زنجیره توزیع باقی بماند یا توسط داروخانهها نگهداری شود. این سیاست عملاً رانت ایجاد میکرد و بسیاری از نیازمندان، به دارو نمیرسیدند.
فاطمی با عنوان این مطلب که واکسنهایی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای گروههای هدف تزریق میکند، رایگان است، ادامه داد: سیاست جدید مبتنی بر استفاده از ارز با نرخ بالاتر برای واردات دارو است تا بتوان تعداد بیشتری از دارو را تأمین کرد و رانت حذف شود. با این اقدام، میلیونها واحد دارو وارد کشور شد و اطمینان حاصل شد که دارو به دست افرادی میرسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
وی تاکید کرد: قیمتگذاری دارو و واکسن بر اساس ضوابط قیمتگذاری انجام شده و افزایش قیمت تنها ناشی از تغییر نوع ارز و هزینههای واقعی واردات است. سازمان غذا و دارو با این رویکرد تلاش دارد دسترسی واقعی گروههای پرخطر به داروهای ضروری تضمین شود.
