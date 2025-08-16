تشدید نظارت پلیس راه بر ناوگان حمل و نقل زائران اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی واحدی، معاون حمل و نقل پلیس راه فراجا از تشدید نظارت بر ناوگان عمومی حامل زائران اربعین ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مأموران پلیس راه با حضور میدانی در مسیرهای پرتردد، ضمن کنترل دقیق مدارک و وضعیت رانندگان، توصیههای ایمنی را نیز به آنان و زائران ارائه میکنند.
وی اظهار داشت: رانندگان موظفند در مسیر رفتوبرگشت در پاسگاههای بینراهی توقف کرده و استراحت کافی داشته باشند تا از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود. همچنین زائران باید در ردیفهای جلو همراه راننده حضور داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف رانندگی، موضوع را سریعاً با ذکر شماره پلاک خودرو به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
معاون حمل و نقل پلیس راه فراجا با تأکید بر لزوم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و تمامی سرنشینان افزود: هوشیاری و همکاری زائران نقش مهمی در تأمین ایمنی سفر دارد. مسیرهای منتهی به مرزها طولانی و خستگیزا است و همه باید دقت و همراهی لازم را داشته باشند تا سفرها بدون حادثه انجام شود.
