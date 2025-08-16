به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مراسم رسمی بهرهبرداری از پروژههای درمانی و بیمهای این سازمان گفت: در بخش اول این برنامه، بهرهبرداری رسمی از ۲۹ پروژه انجام خواهد شد که برخی از آنها اخیراً وارد فاز بهرهبرداری شدهاند اما تاکنون افتتاح رسمی نداشتهاند.
وی افزود: از این ۲۹ پروژه، ۲۱ مورد مربوط به احداث و توسعه درمانگاهها و بیمارستانها و ۸ پروژه نیز در حوزه بیمهای هستند. مجموع زیربنای این پروژهها به ۴۲ هزار متر مربع میرسد و برای اجرای آنها بیش از ۲,۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که این مبلغ بدون احتساب قیمت زمین، مجوزها و سایر هزینههای جانبی است.
سالاری ادامه داد: در قالب همین پروژهها، امروز ۲۷ دستگاه هایتک شامل تجهیزات پیشرفتهای مانند MRI و سیتیاسکن در نقاط مختلف کشور به صورت رسمی وارد مدار بهرهبرداری میشوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آغاز فاز دوم برنامه اظهار داشت: در این بخش، عملیات اجرایی ۳۶ پروژه جدید با مجموع زیربنای ۱۴۰ هزار متر مربع آغاز خواهد شد. برای تکمیل این پروژهها در مجموع ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: از میان این پروژهها، ۵ پروژه در مرحله مناقصه قرار دارند، یک پروژه پیمانکار مستقر دارد و سایر پروژهها نیز در مراحل انعقاد قرارداد هستند. خوشبختانه همه این طرحها از مرحله تأمین اعتبار عبور کردهاند و فرایندهای اجرایی آنها آماده آغاز است.
سالاری در ادامه با اشاره به پروژههای در دست اجرا تصریح کرد: علاوه بر این موارد، ۴۴ پروژه دیگر نیز پیشتر آغاز شدهاند که زیربنای آنها در مجموع به ۱۴۶ هزار متر مربع میرسد. این پروژهها نیز در ماههای آینده و نهایتاً تا یک سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تاکید کرد: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات پایدار درمانی و بیمهای در سراسر کشور است و تلاش داریم با تمرکز بر پروژههای کلیدی و فناورانه، سطح کیفی خدماترسانی را افزایش دهیم.
وی افزود: پروژههای مذکور در استانها و شهرهای مختلف کشور در حال تکمیل هستند و امروز با حضور مسئولان عالیرتبه، به صورت رسمی افتتاح میشوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برخی از پروژههای مهم اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل، شعبه پارسآباد، در آذربایجان شرقی بیمارستان عالینسب تبریز و شعبه ارومیه، در خوزستان بیمارستان ماهشهر، درمانگاه اروندکنار آبادان و بیمارستان بهبهان، در سیستان و بلوچستان بیمارستان پیامبر اعظم زاهدان، در کهگیلویه و بویراحمد شعبه لیکک، در گلستان بیمارستان حکیم جورجانی گرگان، در استان مرکزی شعبه تفرش و بیمارستان شازند، در خراسان رضوی بیمارستانهای فارابی و ۱۷ شهریور مشهد و در آذربایجان غربی درمانگاه پیرانشهر به بهرهبرداری میرسند.
وی در پایان تاکید کرد: این پروژهها نقش مهمی در توسعه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بیمهای در سراسر کشور خواهند داشت.
