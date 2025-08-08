دستگیری هنجارشکنان سنگ فرش ولیعصر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده بعدازظهر جمعه در تشریح این خبر گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری در سنگ فرش ولیعصر تبریز، مأموران کلانتری ۱۷ به محل اعزام که هنجارشکنان از محل متواری که بلافاصله با هماهنگی قضائی، هر ۴ نفر دستگیر و در بررسیها مشخص گردید که با چند نفر درگیری لفظی پیدا کرده و منجر به دعوا و هنجارشکنی در سنگ فرش ولیعصر گردیده است.
تبریز- جانشین انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۴نفر هنجارشکن که با درگیری و ایجاد مزاحمت، موجبات ناامنی برای شهروندان را فراهم آورده بودند، خبرداد.
کد خبر 6554693
