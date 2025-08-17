  1. استانها
درخشش اسب‌های خراسان شمالی در کورس تابستانه بندرترکمن

بجنورد- دبیر هیأت سوارکاری خراسان شمالی گفت: اسب‌های خراسان شمالی در هفته قهرمانی رقابت‌های کورس تابستانه بندرترکمن با کسب عناوین مختلف خوش درخشیدند.

حکمت شیردل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش اسب‌های خراسان شمالی در کورس تابستانه بندرترکمن گفت: در دور اول رقابت‌ها و در گروه مبتدی نژاد ترکمن و نبرده سن ۲ ساله، اسب اعجوبه انفاس به مالکیت امین و علی انفاس با مربیگری امین انفاس و چابکسواری الیاس انفاس موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی افزود: در دور پنجم هندیکاپ کلاس یک نیز اسب پهلوان گز به مالکیت کیانا و کیانوش رحمتی با مربیگری حسین باغچقی به مقام قهرمانی رسید و اسب تاخته به مالکیت الیاس و غیاث انفاس با مربیگری علی انفاس و چابکسواری الیاس انفاس در جایگاه سوم قرار گرفت.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان شمالی ادامه داد: در روز دوم رقابت‌ها و در دور پنجم هندیکاپ کلاس شش، اسب شاهین بصیر به مالکیت امیر دهش با مربیگری قربانعلی دهش و چابکسواری سهراب دهش توانست مقام نخست این دور را از آن خود کند.

شیردل بیان کرد: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای اسب‌های نژاد ترکمن و مربیان و چابکسواران خراسان شمالی در میادین ملی است.

