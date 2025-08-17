حکمت شیردل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش اسب‌های خراسان شمالی در کورس تابستانه بندرترکمن گفت: در دور اول رقابت‌ها و در گروه مبتدی نژاد ترکمن و نبرده سن ۲ ساله، اسب اعجوبه انفاس به مالکیت امین و علی انفاس با مربیگری امین انفاس و چابکسواری الیاس انفاس موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی افزود: در دور پنجم هندیکاپ کلاس یک نیز اسب پهلوان گز به مالکیت کیانا و کیانوش رحمتی با مربیگری حسین باغچقی به مقام قهرمانی رسید و اسب تاخته به مالکیت الیاس و غیاث انفاس با مربیگری علی انفاس و چابکسواری الیاس انفاس در جایگاه سوم قرار گرفت.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان شمالی ادامه داد: در روز دوم رقابت‌ها و در دور پنجم هندیکاپ کلاس شش، اسب شاهین بصیر به مالکیت امیر دهش با مربیگری قربانعلی دهش و چابکسواری سهراب دهش توانست مقام نخست این دور را از آن خود کند.

شیردل بیان کرد: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای اسب‌های نژاد ترکمن و مربیان و چابکسواران خراسان شمالی در میادین ملی است.