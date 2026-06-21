به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، عضو هیئت‌رئیسه بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان اعلام کرد تاکنون تنها حدود یک‌سوم مطالبات گندم‌کاران سراسر کشور پرداخت شده و بخش عمده‌ای از این مطالبات همچنان باقی مانده است.

شاهین‌فر در برنامه «سکه صبح» با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون حدود ۳.۵ میلیون تن گندم در کشور برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید به حدود ۱۲ میلیون تن یا حتی بیشتر برسد که می‌تواند کشور را بار دیگر به خودکفایی نزدیک کند.

وی ارزش گندم خریداری‌شده را حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون در سه مرحله حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۱ هزار میلیارد تومان و ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

عضو هیئت‌رئیسه بنیاد ملی گندم‌کاران با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: این محصول حدود ۴۰ درصد پروتئین و انرژی مورد نیاز مردم ایران را تأمین می‌کند و بنابراین توجه به وضعیت معیشتی کشاورزان در کنار امنیت غذایی کشور ضروری است.

شاهین‌فر با بیان اینکه هنوز دو سوم مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است، گفت: کشاورزان در استان‌های مختلف از جمله خوزستان تاکنون تنها بخش محدودی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و بخش اصلی آن همچنان باقی مانده است.

وی مشکل اصلی تأخیر در پرداخت مطالبات را سازوکارهای تأمین منابع و بودجه دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با کشاورزان پیگیر این موضوع است، اما تأمین منابع مالی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و این روند نیازمند اصلاح و بازنگری است.

به گفته وی، مجلس حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه گندم پیش‌بینی کرده که علاوه بر خرید داخلی، شامل خرید خارجی، یارانه کود و سایر هزینه‌های مرتبط نیز می‌شود، اما با توجه به نیازهای موجود این اعتبار با کسری مواجه است.

وی در پایان بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تأمین مالی و تسریع در تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: رفع این مشکلات می‌تواند از تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان جلوگیری کرده و به تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.