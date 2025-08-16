تنها بیمارستان دهدشت نیازمند بهسازی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رزمخواه شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه با اشاره به وضعیت بحرانی بیمارستان دهدشت آن را «در آستانه سکته» توصیف کرد.
وی با اشاره به روند فرسایشی احداث بیمارستان دولتی جدید اظهار کرد: بر اساس برآوردها ۱۲ سال طول خواهد کشید تا یک بیمارستان به بهرهبرداری برسد؛ در حالی که وضعیت فعلی درمانی شهرستان تاب چنین انتظاری را ندارد.
رئیس بهداشت و درمان کهگیلویه با انتقاد از تصمیمات گذشته در خصوص مکانیابی بیمارستان دوم گفت: زمینی که پیشتر برای بیمارستان دوم تعیین شده بود، با هزینهکرد نادرست و مسیر غیرمنطقی همراه بود؛ مسیری که قطعاً به نتیجه نخواهد رسید و فاقد منطق کارشناسی بود.
وی افزود: زمین دوم نیازمند همت مضاعف و همکاری همهجانبه دستگاههاست و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به پیشبرد این پروژه نیست.
رزمخواه تأکید کرد: تا زمان راهاندازی بیمارستان دوم، بهسازی بیمارستان فعلی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید تأمین اعتبار آن در اولویت قرار گیرد.
وی خواستار برداشتن گامهای اساسی برای نجات زیرساخت درمانی شهرستان شد.
