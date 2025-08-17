لزوم کمک به نیازمندان ساوه با مشارکت خیران و بانک امانات تجهیزات پزشکی

سید لقمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال گذشته برای ۱۷۶ بیمار نیازمند پرونده تشکیل و بالغ بر پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شد، امسال نیز تاکنون حدود ۲ میلیارد ریال بودجه برای کمک به نیازمندان اختصاص یافته است.

وی افزود: کمک به افراد نیازمند از دو مسیر، نخست از طریق خیران و سپس از طریق منابع مالی جمعیت هلال احمر انجام می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر ساوه افزود: خیران می‌توانند با مراجعه به جمعیت هلال احمر، در زمینه کمک‌های درمانی و ارائه تجهیزات پزشکی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: این کمک‌ها شامل دارو، خدمات درمانی یا اهدای تجهیزات پزشکی است در بانک تجهیزات امانت پزشکی، افرادی که در منزل به تخت، ویلچر، واکر، عصا یا دستگاه اکسیژن‌ساز نیاز دارند، می‌توانند این وسایل را به‌صورت امانت دریافت کنند و پس از استفاده، مجدد بازگردانند، این اقدام از نظر معنوی نیز برای اهداکنندگان ارزشمند است.

حسینی ادامه داد: در خصوص کمک‌های درمانی جمعیت هلال احمر، بیماران نیازمند یا از طریق مؤسسات حمایتی معرفی می‌شوند و یا به‌صورت مستقیم مراجعه می‌کنند که برای هر فرد پرونده مددجویی تشکیل و اقدامات اولیه انجام می‌شود.

رئیس هلال احمر ساوه گفت: همچنین بر اساس مدارک ارائه شده و سامانه دهک‌بندی، کمیته‌ای برای هر فرد تشکیل شده و مبلغی برای پوشش بخشی از هزینه‌های درمانی اختصاص داده می‌شود.

وی گفت: همراهی مردم در زمینه کمک‌های خیران و تجهیز بانک امانات پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد، این کمک‌ها می‌تواند از محل هزینه‌های ختم یا سایر منابع مشابه باشد و به نام خیران در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.