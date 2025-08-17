حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این رویداد قرآنی ویژه کارکنان اداره زندان‌ها و کارکنان وظیفه، در فضایی معنوی و با حضور گسترده بانوان و آقایان همکار برگزار شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این دوره از مسابقات در رشته‌های متنوعی همچون حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، دعاخوانی، تفسیر سوره مبارکه الرحمن، نهج‌البلاغه و حفظ موضوعی برگزار و با استقبال بسیار خوب از سوی کارکنان همراه شد.

حیدری تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در میان کارکنان، علاوه بر ایجاد انس بیشتر با قرآن کریم، زمینه‌ای برای ارتقای معنوی، اخلاقی و فرهنگی خانواده بزرگ زندان‌ها را فراهم می‌سازد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال چشمگیر همکاران و پرسنل وظیفه در این رویداد قرآنی، افزود: این مهم نشان از جایگاه والای قرآن در زندگی و باور کارکنان این مجموعه دارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان یادآور شد: در روزهای آینده، مسابقات ویژه زندانیان نیز در مرحله شهرستانی برگزار خواهد شد و پس از آزمون، نفرات برگزیده به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

حیدری ادامه داد: این حرکت قرآنی علاوه بر ایجاد شور معنوی در بین مددجویان، نقش بسزایی در اصلاح، بازپروری و ارتقای سطح فرهنگی آنان خواهد داشت.

وی در پایان گفت: این مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآن، ارتقای معرفت دینی و تقویت انس با کلام وحی در میان کارکنان و مددجویان، همه‌ساله در سطح استان برگزار و نفرات برتر به مراحل بالاتر کشوری معرفی می‌شوند.