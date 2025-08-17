  1. جامعه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

حسین‌پور: بوم‌گردی‌ها برای دریافت پنل‌های خورشیدی ویژه ثبت‌نام کنند

حسین‌پور: بوم‌گردی‌ها برای دریافت پنل‌های خورشیدی ویژه ثبت‌نام کنند

نائب رییس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای بومگردی کشور از آغاز فرایند ثبت‌نام متقاضیان دریافت پنل‌های خورشیدی خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن حسین‌پور اعلام کرد: متقاضیان باید برای ثبت‌نام به رؤسای جوامع بوم‌گردی در استان‌ها مراجعه کنند و پس از جمع‌آوری فهرست‌های استانی، اسامی از طریق جامعه کشوری به وزارت میراث فرهنگی ارسال خواهد شد تا مقدمات دریافت حمایت‌ها و تخصیص پنل‌های خورشیدی فراهم شود.

حسین‌پور با اشاره به حمایت‌های دولت و تأکید وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: فرایند ثبت‌نام به‌زودی از طریق رؤسای استانی آغاز خواهد شد. امیدواریم با همکاری وزارت میراث فرهنگی و همراهی دولت، زمینه نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی در جوامع بوم‌گردی فراهم شود.

وی یادآور شد: در جلسه اخیر رؤسای جوامع بوم‌گردی استان‌ها با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین معاونین و مدیران کل وزارتخانه، موضوع حمایت از بوم‌گردی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست، وزیر اعلام کرد که نه‌تنها وزارتخانه بلکه شخص رئیس‌جمهور و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به اجرای این طرح دارند.

به گفته نایب‌رئیس جامعه بوم‌گردی ایران، اجرای این طرح علاوه بر توسعه گردشگری پایدار، نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی ایفا خواهد کرد.

فاطمه کریمی

