علی اکبر عظیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرساله با پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس جمهور در تهران اجلاسیه سراسری نماز در کشور برگزار میشود تا زمینه ترویج اقامه نماز و تاکید به مسؤولان کشور برای توجه به نهادینه کردن این مهم فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: امسال اجلاسیه استانی نماز با محوریت «نماز، نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه» همزمان با برگزاری اجلاسیه کشوری برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجلاسیه استانی نماز در دیماه امسال با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، مسؤولان استانی و دستگاههای اجرایی استان به همت ستاد اقامه نماز برگزار خواهند شد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان با اشاره به رویکرد جدید اجلاسیه استانی نماز در سال جاری بیان کرد: در این راستا ۱۲ دستگاه استانی شامل آموزشوپرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، اداره تبلیغات اسلامی، دانشگاه کردستان، دانشگاه فرهنگیان، امور مساجد و … که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف ارزشی نماز بین مردم دارند، گزارشی از فعالیتهای خود ارائه میدهند.
عظیمی گفت: این دستگاههای اجرایی در قالب این گزارش باید برنامهها، هدفهای محقق شده، ذکر دلایل برای عدم تحقق اهداف، کمبود اعتبارات، برنامههای آتی خود برای ترویج نماز بین نسل نو را ارائه خواهند کرد.
وی اضافه کرد: ۲۰ دستگاه ادارای برتر در زمینه ترویج و اقامه فرهنگ نماز در اجلاسیه استانی نماز کردستان تجلیل میشوند.
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