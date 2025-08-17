کلینیک جامع؛ پاسخ همه نیازهای پزشکی شما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای پرمشغله امروز، یافتن مرکز درمانی که بتواند تمام نیازهای پزشکی شما را در یک مکان پاسخ دهد، یک نعمت بزرگ است. کلینیک جامع ما با بهره‌گیری از تیمی حرفه‌ای از متخصصان برجسته در حوزه‌های قلب، مغز و اعصاب، ریه و روان‌پزشکی، دندان، ارتوپد، روان شناسی، تغذیه، جراحی، طب فیزیکی، و فیزیوتراپی آماده ارائه خدمات تخصصی و دقیق به بیماران است. اینجا جایی است که سلامت شما، اولویت ماست.

چرا کلینیک جامع انتخابی هوشمندانه است؟

وقتی بیمار مجبور می‌شود برای هر مشکل جسمی یا روانی به مراکز مختلف مراجعه کند، وقت و انرژی زیادی هدر می‌رود و حتی ممکن است روند تشخیص و درمان دچار وقفه شود. در کلینیک جامع، تمام این مسیرها کوتاه می‌شوند:

دسترسی به چندین تخصص پزشکی در یک مکان

تشخیص سریع‌تر به کمک پرونده پزشکی یکپارچه

همکاری نزدیک پزشکان برای درمان بهتر

صرفه‌جویی در زمان و هزینه بیمار

بخش قلب – تپش زندگی‌تان را به ما بسپارید

سلامت قلب، اساس تندرستی است. تیم متخصص قلب ما با استفاده از تجهیزات پیشرفته و روش‌های نوین تشخیصی، هر آنچه برای مراقبت از قلب شما لازم است فراهم می‌کند.

خدمات تخصصی قلب شامل:

اکوکاردیوگرافی با تکنولوژی HD

کنترل فشار خون و بررسی ریسک سکته قلبی

درمان بیماری‌های عروق کرونر

مشاوره تغذیه و سبک زندگی قلب‌محور

هولتر های فشار و ریتم

مشاوره‌های قبل و بعد از عمل

تشخیص و درمان واریس

پیشگیری از حمله قلبی سکته قلبی

مزیت ما: در این کلینیک، پرونده پزشکی شما با سایر بخش‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود، تا اگر مشکلات قلبی با بیماری‌های عصبی یا تنفسی در ارتباط باشند، تشخیص سریع و درمان هماهنگ صورت گیرد.

بخش مغز و اعصاب – مرکز کنترل بدن شما در دستان ما

بیماری‌های مغز و اعصاب ممکن است در سکوت پیشرفت کنند. از سردردهای مکرر گرفته تا بیماری‌های پیچیده عصبی، تشخیص دقیق و به موقع کلید درمان است.

خدمات تخصصی مغز و اعصاب شامل:

مشاوره و معاینه تخصصی نورولوژی

نوار مغز (EEG) برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز

تشخیص و درمان میگرن، صرع و سکته مغزی

بررسی و درمان مشکلات حرکتی و تعادلی

توان‌بخشی عصبی با همکاری تیم فیزیوتراپی

انجام و تفسیر نوار عصب و عضله

مزیت ما: متخصصان مغز و اعصاب ما با تیم قلب و ریه در ارتباط هستند، زیرا بسیاری از مشکلات عصبی ممکن است ناشی از اختلالات قلبی یا کاهش اکسیژن‌رسانی باشد

درمان با استفاده از دستگاه‌های ار تی ام اس، نوروفیدبک، تی دی سی اس، انجام سونوداپلر و تفسیر سونوهای داپلر.

بخش ریه – نفس‌های سالم برای زندگی بهتر

سلامت سیستم تنفسی، نقش مهمی در کیفیت زندگی دارد. مشکلات ریوی می‌توانند بر قلب و حتی مغز تأثیر بگذارند.

درمان تخصصی کرونا.

خدمات تخصصی ریه شامل:

اسپیرومتری و تست عملکرد ریه

تشخیص و درمان آسم، برونشیت و

مدیریت و درمان عفونت‌های مزمن ریوی

مشاوره ترک سیگار و بهبود سبک زندگی

ارزیابی مشکلات تنفسی ناشی از آلرژی یا آلودگی هوا

مشاوره‌های قبل و بعد جراحی

مشکلات اپنه خواب

با استفاده از دستگاه‌های بادی باکس –دی ال سی او سی پت

مزیت ما: پزشکان ریه با متخصصان قلب همکاری می‌کنند تا اثرات بیماری‌های تنفسی بر سلامت قلب کنترل شود و خطرات احتمالی کاهش یابد.

بخش روان‌پزشکی – آرامش ذهن، سلامت جسم

سلامت روانی به اندازه سلامت جسمی اهمیت دارد. افسردگی، اضطراب و اختلالات روانی می‌توانند بر عملکرد قلب، مغز و ریه اثر بگذارند.

خدمات تخصصی روان‌پزشکی شامل:

مشاوره فردی و گروهی

درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی

مداخلات دارویی و غیر دارویی

روان‌درمانی شناختی-رفتاری (CBT)

حمایت از بیماران با مشکلات روان‌تنی

درمان کلیه اختلالات اعصاب

وسواس بیش فعالی اختلال یادگیری

میگیرن دو قطبی

انجام و تفسیر و نقشه مغزی

انجام کلیه تست‌های روان سنجی

بازی درمانی گفتار درمانی کار درمانی

با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته ار تی ام اس –تی دی سی اس و نورو فیدبک

مزیت ما: بخش روان‌پزشکی با تمام واحدهای دیگر همگام است. گاهی یک بیماری جسمی می‌تواند باعث بروز اختلالات روانی شود و درمان همزمان جسم و روان، کلید بهبودی کامل است.

جراح عمومی

تب فیزیکی

دردهای زانو مگنت تراپی لیزر تراپی

مگنت تراپی تب سوزنی اوزن تراپی پی ار پی

درمان دردهای زانو

دندان پزشک

ایمپلنت کامپوزیت لمینت انجام طرح لبخند

تیم پزشکی یکپارچه – همکاری برای نتیجه بهتر

یکی از نقاط قوت کلینیک ما، همکاری بین‌تخصصی است. پزشکان بخش قلب، مغز و اعصاب، ریه و روان‌پزشکی در جلسات مشترک، پرونده بیماران را بررسی می‌کنند تا بهترین مسیر درمان انتخاب شود. این رویکرد، باعث کاهش خطاهای پزشکی و افزایش سرعت بهبودی بیماران می‌شود.

تجهیزات پیشرفته، تشخیص دقیق

کلینیک ما مجهز به جدیدترین دستگاه‌های تشخیصی است تا کوچک‌ترین تغییرات در وضعیت سلامتی شما شناسایی شود. از MRI و CT-Scan گرفته تا اکوکاردیوگرافی و اسپیرومتری دیجیتال، همه چیز برای یک تشخیص مطمئن فراهم است.

تمرکز بر پیشگیری، نه فقط درمان

ما معتقدیم که پیشگیری، بهترین درمان است. به همین دلیل، برنامه‌های غربالگری و چکاپ دوره‌ای برای قلب، مغز، ریه و سلامت روان ارائه می‌کنیم تا بیماری‌ها قبل از پیشرفت شناسایی شوند.

کلینیک جامع؛ جایی که همه نیازهای پزشکی شما برآورده می‌شود

در اینجا شما تنها یک بیمار نیستید؛ شما عضوی از خانواده ما هستید. ما می‌دانیم که درمان فقط تجویز دارو نیست، بلکه ترکیبی از دانش پزشکی، توجه انسانی و حمایت روانی است.

ویژگی‌های کلیدی کلینیک ما:

دسترسی به چندین تخصص در یک مکان

پرونده پزشکی یکپارچه

همکاری تیمی بین پزشکان

تجهیزات مدرن و به‌روز

تمرکز بر پیشگیری و ارتقای سلامت

قلب روان پزشک مغز و اعصاب بهترین

