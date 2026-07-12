به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه نشست مشترک ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به همراه معاونان این اداره‌کل با سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه هدف در محل دادسرای مرکز استان برگزار شد.

در این نشست، دو طرف بر توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید، اشتغال و صیانت از حقوق کارگران تأکید کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم نیز نقش مؤثری دارد.

سید وحید موسویان با تأکید بر اینکه اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: شفافیت در فرآیندهای اداری، قانون‌مداری و پرهیز از هرگونه حاشیه، موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

وی رعایت کامل مقررات قانون کار و جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی در واحدهای تولیدی را از مهم‌ترین الزامات حمایت از نیروی کار دانست و گفت: ایجاد نظم، انضباط و تعامل سازنده میان دستگاه‌ها، زمینه اجرای مطلوب قانون و ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم می‌کند.

دادستان مرکز استان همچنین بهره‌گیری از نیروهای متخصص، متعهد، جوان و باانگیزه را از عوامل مؤثر در ارتقای بهره‌وری سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت حرفه‌ای، برنامه‌محوری و پایبندی به قانون، زمینه‌ساز توسعه اشتغال و رشد اقتصادی استان خواهد بود.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران در صیانت از بیت‌المال، بر ضرورت حفظ، تحویل و انتقال صحیح اموال دولتی، مستندسازی اقدامات و رعایت کامل ضوابط قانونی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با ارائه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و خدمات این اداره‌کل، به تشریح چالش‌های موجود در مسیر خدمت‌رسانی پرداخت و بر ضرورت تداوم تعامل و همراهی دستگاه قضایی در رفع موانع اجرایی، حمایت از تولید و تسریع در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

این نشست در راستای تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه اشتغال، حمایت از حقوق کارگران و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان برگزار شد.