تصویب الگوهای ایرانداک برای مقابله با مهاجرت نخبگان در شورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و در دیدار با رئیس و مدیران این مجموعه، گزارش ارائه شده از دستاوردهای ایرانداک را یک کلاس درس پرمحتوا و دقیق توصیف کرد و اظهار داشت: این مجموعه باعث افتخار کشور است. تا زمانی که انسان از نزدیک مجموعهها را نبیند، صرفاً به عنوان یک کاربر از خدمات استفاده میکند و به حقیقت مطلب و عمق فعالیتها پی نمیبرد.
ایرانداک؛ نمونهای برجسته از تکامل و تفکر حکمرانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیر تکاملی ایرانداک در شش دهه فعالیت خود، رشد این پژوهشگاه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اینکه پژوهشگاه توانسته در عرصههای مختلف از ساختار ارزشمند دارای سه پژوهشکده تا راهاندازی سامانههای پیشرفته و حتی توجه به زیرساختهای حیاتی مانند GPU و تهدیدهای پدافند غیرعامل، یک مسیر تکاملی درست را طی کند، نشاندهنده یک تفکر عمیق و راهبردی است.
وی افزود: توجه به مسائلی همچون مرجعیت علمی، حفظ نخبگان و جلوگیری از مهاجرت، نشان میدهد که در این مجموعه یک تفکر حکمرانی جاری است که فراتر از مسئولیت یک پژوهشگاه عمل میکند. این نگاه برای بنده که سالهاست در حوزه فقه حکمرانی تدریس و تحقیق میکنم، بسیار جذاب بود و احساس کردم از ظرفیت ایرانداک در حوزه حکمرانی علم و فناوری به خوبی استفاده میشود.
اقدامات ابتکاری ایرانداک از تربیت نیروی ماهر تا تأمین امنیت اطلاعات
استاد خسروپناه، چند اقدام ایرانداک را به عنوان کارهای ابتکاری و ارزشمند برجسته کرد و گفت: برگزاری مدارس فصلی و دورههای آموزشی تخصصی در کنار پذیرش دانشجویان دکتری، یک کار بسیار قیمتی برای پرورش محقق و پژوهشگر است که باید استمرار یابد. راهاندازی سامانههایی که به پژوهشگر از ایده تا ویرایش، ارزیابی و جلوگیری از سرقت علمی کمک میکند، یک فرآیند کامل پژوهشپروری است.
وی ادامه داد: توجه ویژه به امنیت دادهها و اطلاعات عظیم موجود در این پژوهشگاه در برابر حملات سایبری، اقدامی حیاتی و مهم است. برخلاف برخی نهادها که امکانات خود را محدود میکنند، ایرانداک با سخاوتمندی سازمانی (بذول بودن)، یک سفره علمی گسترده و امکانات خود را در اختیار همه دانشگاهها و مراکز علمی کشور قرار میدهد که این یک نعمت بزرگ است.
پیشنهادهایی برای همکاری راهبردی ایرانداک و شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز تأسف از عدم شناخت کافی نسبت به ظرفیتهای ایرانداک در گذشته، بر ضرورت تقویت تعامل دوسویه تأکید و چندین پیشنهاد عملیاتی را مطرح کرد و افزود: پیشنهاد میشود دبیران و معاونان ستادهای تخصصی شورا (علم و فناوری، تعلیم و تربیت، سلامت، خانواده و…) جلسهای تفصیلی در ایرانداک داشته باشند تا از نزدیک با ظرفیتهای این مجموعه آشنا شده و زمینههای همکاری را شناسایی کنند.
وی ادامه داد: با توجه به توانمندیهای ایرانداک، این مجموعه میتواند در حوزه رصد علم و فناوری، تأمینکننده دادهها و تحلیلهای مورد نیاز شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. الگوی ایرانداک برای مرجعیت علمی و طرح ارزشمند سرزمین نوآوری که به دغدغه مهم مهاجرت نخبگان میپردازد، باید در ستاد علم و فناوری شورا مطرح و پس از بررسی، به عنوان یک مصوبه ملی برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شود. استاد خسروپناه با اشاره به تأکیدات مکرر دکتر پزشکیان بر حل مسئله مهاجرت، این طرح را راهکاری عملیاتی دانست. با توجه به سوابق همکاریهای گذشته، پیشنهاد میشود کمیتهای مشترک برای احیای بانکهای اطلاعاتی حوزه زنان و خانواده تشکیل شود.
ایرانداک؛ بازویی قدرتمند برای تحول دانشگاهها به سمت حل مسائل کشور
خسروپناه در پایان با اشاره به ناترازیها و نابسامانیهای کشور، تأکید کرد که گزارشها و تحلیلهای ایرانداک میتواند به سیاستگذاران در ارزیابی میزان توجه به اولویتهای ملی کمک کند.
وی گفت: نگاه ما و دکتر پزشکیان این است که دانشگاه باید از مأموریت صرف تربیت دانشجو فراتر رفته و به دانشگاه نسل چهارم و حلکننده نیازهای کشور تبدیل شود.
وی با ذکر نمونههایی از پیوند صنعت و دانشگاه که توسط شورا تسهیل شده (مانند ارتباط دانشگاه تهران با صنعت فولاد و تدوین سند ملی فناوری کوانتوم)، افزود: کارهای ایرانداک میتواند به ما کمک کند تا دانشگاهها را از وضع فعلی به سمت حل مسائل کشور سوق دهیم. شورا را از خودتان بدانید و هر کمکی برای پیشبرد اهداف علمی کشور لازم است، انجام میدهیم.
