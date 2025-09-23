به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سیلمی از حضور موفق هنرمندان این استان در سومین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی جمهوری ازبکستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور جهان و بیش از ۴۰۰ صنعتگر محلی یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه صنایع‌دستی است، ادامه داد: این فرصت ارزشمند بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و هنرهای اصیل سنتی کشورهای مختلف فراهم می‌آورد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس همچنین از حضور هنرمندان شاخص استان در این رویداد بین‌المللی یاد کرد و افزود: آقای کریم شیر دره حقیقی، هنرمند رشته نقاشی روی کاشی، با کسب عنوان دومین صنعت‌گر برتر و دریافت جایزه ۱۰۰۰ دلاری، افتخاری دیگر برای صنایع‌دستی استان رقم زد.

سلیمی تصریح کرد: موفقیت هنرمندان فارس در این جشنواره، نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه این استان در حوزه صنایع‌دستی است و فرصت‌های بیشتری را برای معرفی هنرهای سنتی ایرانی در سطح جهانی فراهم خواهد کرد