به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ضیایی گفت: مساجد تاریخی علی‌خان و باقرخان اشکنان متعلق به دوره قاجاریه در شهرستان لامرد هستند و عملیات مرمت آن‌ها با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح مرمتی ادامه داد: در مسجد تاریخی علی‌خان، اقداماتی از جمله اجرای عایق رطوبتی بام، تعمیر تیرهای چوبی سقف، مرمت سفیدکاری بدنه خارجی، اجرای کانال دفع نم اطراف بنا و تعمیر درهای چوبی در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: در مسجد باقرخان اشکنان نیز فنس‌کشی اطراف مسجد و مرمت بخش‌های داخلی انجام خواهد شد.

ضیایی تصریح کرد: مسجد علی‌خان اشکنان در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ با شماره ۳۰۶۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مسجد باقرخان نیز از آثار دوره‌ی قاجار است و بخشی از مجموعه تاریخی علیخان محسوب می‌شود.