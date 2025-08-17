دنیامالی: ضرورت بازتعریف نقش جوانان در حکمرانی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با تأکید بر اهمیت ظرفیت جوانان در مسیر پیشرفت کشور، گفت: ما در طول ۴۷ سال گذشته از ظرفیت جوانان به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم. در حالی که نمونه‌های تاریخی همچون دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد اگر حضور و ایثارگری نوجوانان و جوانان نبود، بسیاری از دستاوردهای انقلاب محقق نمی‌شد.

وی افزود: متأسفانه ما عادت کرده‌ایم بیشتر به نداشته‌ها و کاستی‌ها بپردازیم تا به داشته‌ها. در حالی که اگر از ظرفیت‌های بالفعل جوانان به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی بین‌المللی به دستاوردهای بیشتری برسیم.

وزیر ورزش و جوانان حوزه جوانان را عرصه‌ای فرابخشی و پیچیده دانست و گفت: عوامل متعددی از خانواده و والدین گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها، روحانیت، فضای مجازی و حتی رفتار دشمنان بر سرنوشت جوانان اثرگذار هستند. ما باید بپذیریم که در این حوزه ضعف داشته‌ایم و برای جبران آن باید سازوکارهای جدیدی طراحی کنیم.

دنیامالی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی جوانان خاطرنشان کرد: امام راحل با صراحت می‌گفتند از جوانان یاد بگیرید و به آنها غبطه می‌خوردند. مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت تربیت و به‌کارگیری صدها مدیر جوان مؤمن و متخصص برای آینده کشور تأکید کرده‌اند. این نگاه راهبردی باید در همه دستگاه‌ها نهادینه شود.

وی تأکید کرد: جریان حکمرانی باید زمینه حضور جوانان را فراهم کند؛ نه اینکه به مداخله مستقیم بپردازد. جوان باید بتواند بدون ترس حتی نقد و گلایه خود را بیان کند. اگر به ما مسئولان بگویند در جایی کم‌کاری کرده‌ایم، باید آن را بپذیریم. این بخشی از سازوکار حکمرانی مردمی است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های داوطلبانه جوانان گفت: در این حوزه نیاز به کار و تلاش بیشتری داریم. باید نگاه‌ها به بسیج به‌عنوان یک ظرفیت جوان‌محور بازتعریف شود، چرا که بسیج تنها یک قشر نیست، بلکه تجلی عنصر جوانی و مشارکت اجتماعی است. اگر بتوانیم این نگاه را تقویت کنیم، بسیاری از بحران‌ها با توان جوانان مدیریت خواهد شد.

دنیامالی ادامه داد: در جریان دفاع ملی اخیر شاهد بودیم که جوانان چه در حوزه‌های اجتماعی و چه در عرصه امنیتی به میدان آمدند و نقش مؤثری ایفا کردند. این تجربه نشان داد که باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، ظرفیت داوطلبانه جوانان را تقویت کنیم تا در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده، آماده‌تر باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم اندیشه‌ورزی و آگاهی جوانان اظهار داشت: باید جوانان ما اهل مطالعه و اندیشه شوند و بتوانند مسائل جهان و تحولات بین‌المللی را بشناسند. جوانی که مجهز به تفکر و شناخت باشد، مسیر صحیح خود را انتخاب خواهد کرد و نیازی به اجبار یا خواهش ما ندارد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر نقش ارتباط مؤثر با جوانان گفت: روحانیون، اساتید دانشگاه و مسئولان باید زبان مشترکی با جوانان پیدا کنند. برقراری ارتباط عاطفی نخستین گام است تا جوان احساس کند شنیده می‌شود و پس از آن پذیرای گفت‌وگو و راهنمایی خواهد بود.

دنیامالی در پایان با اشاره به اهمیت اعتمادسازی میان حاکمیت و نسل جوان خاطرنشان کرد: اگر جوانان ما در دفاع مقدس محور جنگ و ایثار شدند، به دلیل اعتمادی بود که به آنها شد. امروز نیز باید این اعتماد را احیا کنیم.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها استقلال می‌خواهد و نمی‌پذیرد که زیر بار استعمار و امپریالیسم برود. در این مسیر، سرمایه اجتماعی جوانان بزرگ‌ترین پشتوانه ماست و باید بیش از گذشته تقویت شود.